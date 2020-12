La hija de Armando Manzanero reveló qué pasará con su herencia

Compartir

La herencia del compositor yucateco Armando Manzanero está legalmente establecida y distribuida. Un día después del sensible fallecimiento del compositor yucateco a los 85 años de edad, su hija, María Elena, compartió con diversos medios de comunicación que su padre repartió toda su herencia en vida.

“Él era un hombre muy provisorio”, dijo María Elena, quien también narró los últimos momentos del yucateco. “Los médicos nos hicieron saber a tiempo la falla en el riñón, no estaba bien de la presión”, detalló. La familia pasó la noche en el hospital y en la madrugada del 28 de diciembre, los médicos autorizaron que Laura, esposa del intérprete, se despidiera de él.

De acuerdo con lo narrado por María Elena, la esposa del compositor pudo hablarle y despedirse de él sin ningún impedimento y, en respuesta, el intérprete derramó algunas lágrimas. Aún cuando el maestro Armando Manzanero se encontraba sedado debido a la intubación.

“No hubo últimas palabras, él estaba intubado. Laurita entró a despedirse de él, ella habló, el sí la escuchó y hasta derramó algunas lagrimitas”, contó la hija de Armando Manzanero. Además, la hija del músico recordó que Armando y su esposa eran sumamente felices juntos. Inclusive confesó que el compositor le escribió a Laura las canciones más bellas de toda su carrera.

Desde hace años, el aclamado intérprete acordó con su familia lo que debía hacerse una vez que él falleciera. “Él nos dejó a todos tareas para que siguiéramos al pie de la letra, él quería que lo lleváramos en privado y en familia”, contó su hija, quien también puntualizó que se hará una ceremonia en la casa de la esposa del compositor en Mérida, en donde también serán depositadas sus cenizas.

“Ahora que nos reunamos van a haber flores blancas, va a haber música, va a haber champagne, porque él quería. Sabemos la canción que va a querer oír, una que hizo él, muy hermosa, que canta a dueto con Paulina Aguirre‚ se llama ‘Cuando me vaya de aquí’”, destacó María Elena en entrevista con medios de comunicación.

Respecto a la herencia, la hija del compositor yucateco con más de setenta años de trayectoria declaró que todo está legalmente en orden. “No hay nada que repartir, todo nos dio todo en vida. Jamás dejó que nos hiciera falta nada a nadie”, puntualizó. Por lo tanto, se intuye que no habrá ninguna disputa familiar.

La familia del intérprete de ‘Esta tarde vi llover’ se encuentra viviendo el duelo en paz y unidos. Las últimas palabras que les dirigió el maestro Armando Manzanero hicieron referencia a su fuerza ante la enfermedad. “Que nadie me agarre, yo me voy a bajar solo”, expresó a su familia cuando se bajaba de su vehículo para ser internado por su propio pie en un hospital en la Ciudad de México el pasado 17 de diciembre.

Las muestras de amor que ha recibido la memoria del maestro Armando Manzanero han conmovido a su hija. Artistas como Alejandro Sanz y Julio Iglesias se han puesto en contacto con la familia para dar sus condolencias. Sin embargo, las personalidades del mundo del espectáculo no han parado de rendirle homenaje desde redes sociales y de celebrar su memoria.

“Como papá era el mejor que puede haber, yo no tengo más que cosas lindas. Por eso nos va a hacer mucha falta. Pensar que no voy a volver a besas su menos y su frente… pues, pesa mucho”, contó la hija del intérprete, quien guarda en su memoria a el maestro Armando Manzanero como un ser maravilloso y entregado.

