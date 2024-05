La hija de Romina Yan cumplió 18 años y sorprendió con el increíble parecido a su mamá

En una emotiva publicación en Instagram, Cris Morena celebró el cumpleaños número 18 de su nieta Azul, hija de la recordada actriz Romina Yan y Darío Giordano. La imagen compartida evidenció el asombroso parecido físico entre la adolescente y su madre, dejando impactados a los seguidores, quienes no dudaron en destacar la similitud entre ambas.

La reconocida productora, abuela orgullosa de cinco nietos, no escatima en demostrar su amor y admiración hacia ellos en cada ocasión especial. Desde celebraciones de cumpleaños hasta eventos escolares, Cris comparte momentos especiales junto a Franco, Valentín, Azul, Inti y Mila en sus redes sociales, mostrando así su vínculo cercano con los jóvenes. “¡Feliz cumple amor mío! Siempre juntas”, escribió la creadora de Chiquititas en esta oportunidad.

Franco, el hijo mayor de Romina Yan, también dedicó unas emotivas palabras a su hermana menor en su cumpleaños, expresando su profundo amor y orgullo. La fotografía compartida por el joven junto a Azul no solo reflejó el cariño fraternal, sino que también resaltó el parecido de ambos con su madre, Romina Yan.

“Tendría que regalarte el cielo entero para que entiendas cuánto te amo. Y aun así me quedaría corto. No me cabe tanta felicidad del orgullo que siento por vos. Por haberte disfrutado, verte crecer y convertirte en quien sos hoy. La vida te espera y el mundo es tuyo”, escribió el actor. “Te lo vuelvo a decir: siempre serás mi princesa, mi pequeña Alicia y yo tu sombrerero. Acá estoy, por siempre y para siempre. Te amo infinitamente. Feliz cumpleaños”, completó.

“Me emociona poder seguir viendo a Romi en ustedes”; “Es impactante el parecido a su madre” y “Juro que siento que estoy viendo a Romi”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la publicación.

Con Azul cumpliendo 18 años, la familia Yan-Giordano continúa escribiendo su historia. Mientras tanto, Franco se enfoca en su carrera como actor y músico a los 24 años, mientras que Valentín, de 21 años, sigue su pasión como corredor de karting. Sin duda, la huella de Romina Yan perdura en cada uno de sus hijos, evidenciando el legado de la querida actriz en su familia.

Romina Yan falleció el 28 de septiembre de 2010 por una muerte súbita. Aquel día, la actriz había dejado a sus tres hijos en el colegio y luego había ido al gimnasio. Al salir se sintió mal y se descompuso, un amigo que estaba con ella en la esquina de Avenida Del Libertador y Alvear, en Martínez, la llevó de inmediato hasta el Hospital Central de San Isidro, pero ella murió al instante y los médicos no pudieron hacer nada para reanimarla.

El legado que Romina Yan supo dejar no solo se basa en sus exitosas telenovelas, que dejaron huella en una generación, sino también en los tres hijos que tuvo con Darío Giordano: Franco, Valentín y Azul. El mayor y la menor eligieron seguir los pasos familiares y se desarrollan en el ambiente artístico; mientras que Valentín, el hijo del medio, tiene un perfil bajo y, hasta ahora, era una incógnita para el público que sigue desde hace años al clan conformado de la unión de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

Por estos días, el joven, que ya tiene 21 años, contó a qué se dedica. “Algunas cosas no cambian”, señaló el segundo hijo de la actriz a través de una de sus últimas publicaciones de Instagram, donde se lo ve de pequeño disfrutando de un auto de juguete. En esta plataforma, Valentín suele plasmar un sinfín de imágenes que dejan entrever sus pasiones, las cuales se distancian de los reflectores y estudios.

A poco tiempo de haber ingresado a la adultez, sabe lo que quiere y no duda en trabajar a pleno para alcanzarlo. Es así que el muchacho decidió seguir sus sueños y dedicarse a las carreras automovilísticas, donde se desempeña profesionalmente.