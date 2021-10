La hija de Sergio Denis contó los avances en la causa por la muerte de su padre

Compartir

Sergio Denis murió el 15 de mayo de 2020 en la clínica de rehabilitación Alcla, a los 71 años. El 11 de marzo de 2019 había sufrido una grave caída en medio de un show en el Teatro Mercedes Sosa, de Tucumán, del cual nunca pudo recuperarse. Fue su hijo Federico Hoffmann quien confirmó el triste desenlace del popular cantante. “Hasta siempre viejo. Gracias por tanto. Todos los que te queremos de verdad”, escribió en sus redes sociales.

Desde el momento de la caída, la familia de quien se hizo popular con canciones como “Te quiero tanto” y “Un poco loco” está en búsqueda de justicia, ya que argumentan que lo que pasó con Denis no fue un accidente.

Este miércoles en La Academia de ShowMatch (El Trece), Rocío Marengo invitó a Bárbara Hoffmann, hija del cantante, a participar en el ritmo “homenajes” en el cual se le rindió tributo a la obra y figura de Sergio. Al finalizar el cuadro, Hoffmann habló con Teleshow y actualizó sobre los avances en la causa judicial.

“Estamos en la instancia en la que estamos esperando que al director del teatro lo llamen a declaratoria como para que la causa pueda seguir avanzando. Mi hermano estuvo hace unos días, apenas, en Tucumán, porque la causa está radicada allá. Así que estamos a la espera de que avance después de todo lo que venimos trabajando en todo este tiempo, lo más rápido posible para que se pueda esclarecer”, contó Bárbara.

“Esperamos que la justicia actúe cuanto antes”, remarcó. Y se mostró confiada en que se hará justicia. “Yo sé que sí, porque mucha gente lo espera. No solo nosotros como familia, que somos los primeros interesados, obviamente, pero hay mucha gente que está pidiendo justicia por mi papá. Y las cosas están super demostradas, desde el momento uno, en el primer video que se vio, que hubo una gran negligencia. Creemos que se va a hacer justicia. Ojalá que sea así y pronto”, cerró Hoffmann.

Cuando este año se cumplieron dos años de la muerte de Denis, Bárbara Hoffmann rompió el silencio para pedir justicia por su padre. “Estamos cansados de esperar y de seguir sin una respuesta. Hace dos años papá tuvo esta caída. Esto no fue un accidente y es el reclamo que venimos haciendo en redes con sus fans. Es hora de empezar a contar cómo son las cosas. Hace dos años no tenemos ningún tipo de respuesta y nadie se ha comunicado con nosotros”, dijo en una entrevista con Dominique Metzger.

Además, señaló que el Teatro Mercedes Sosa sigue funcionando hasta el día de hoy. Allí, Denis estaba brindando un show y cuando se disponía a cantar el tema “Te llamo para despedirme” cayó del escenario al foso de orquesta, de casi tres metros de altura. De inmediato tuvo que ser asistido y fue trasladado al hospital. “En Tucumán se tapó (la fosa) muchos meses después. Mi papá se cayó en marzo y si no me equivoco se tapó en octubre”, destacó Bárbara en el ciclo Nuestra tarde de TN.

Luego, se emocionó cuando recordó que no pudo despedirse de su papá como le hubiese gustado: “Yo vivo en el Sur, con mi hija Francesca teníamos los pasajes para festejar sus 70 años, en ese año se cumplían 50 años de carrera… No llegamos, no se pudo y lamentablemente estas cosas tienen respuestas. No es una enfermedad, se podría haber evitado totalmente de una manera muy simple y no se hizo. El reclamo es ese”.

