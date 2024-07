La historia de Agustín, el nieto de Carlos Monzón que quiere ganar Survivor Expedición Robinson

Cuenta regresiva para el estreno de Survivor Expedición Robinson. A más de 20 años de su última edición en Argentina, el reality extremo llegará el próximo lunes a la pantalla de Telefe con la conducción de Marley y 25 participantes dispuestos a superar las condiciones más adversas con tal de llevarse el premio.

Tanto en las redes como a lo largo de su programación, el canal de las pelotas fue soltando información sobre los concursantes. Y uno de ellos llamó la atención entre el público. “Soy Agustín, tengo 22 años recién cumplidos, soy de Santa Fe”, dice un joven, que se presentó como “actor y doble de riesgo”, y que contó los motivos que lo llevaron a inscribirse.

“Me anoté en este programa para demostrar realmente quien soy, me volaba la cabeza la posibilidad de participar en algo así”, admitió Agustín, y dejó bien marcada su personalidad. “Soy auténtico y si tengo algo que decirte, te lo voy a decir, pero no me gusta el juego de ir por atrás, ni que este dice esto o me cae mal esta. Todos somos personas, y creo que es súper valorable admirar eso”, cerró.

El testimonio de Agustín, maridado con música incidental y las imágenes de la isla ubicada en Colombia, un anticipo de lo que se verá en pantalla. Desafíos acuáticos, combates casi cuerpo a cuerpo y la sensación de indefensión ante la enormidad de naturaleza. Y su rostro, personalísimo e inconfudible, y la inicial M de su apellido llevó a la búsqueda con resultado cantado. “¿Agustín de Survivor es el nieto de Carlos Monzón?”

Efectivamente, el joven es hijo de Silvia, la primogénita de Carlos Monzón, fruto de la relación del boxeador con Mercedes Beatriz García, conocida como Pelusa. De adolescente forjó su camino en la actuación y probó suerte en Buenos Aires, donde se formó en Timbre 4 y dio sus primeros pasos con un papel en el elenco de Monzón, la serie. Sí, la biopic sobre su propio abuelo.

Motivado por su apellido, se presentó al casting pensando que sería fácil obtener el papel de Carlos. Pero no fue así. En la serie se trata la vida del boxeador desde sus 25 años y él, tan solo con 18, no tenía el perfil para hacerlo. Pero de todas formas obtuvo un papel: “Interpreto a un sobrino de él, que aparece en una etapa clave de su vida, al final de su carrera deportiva. Grabé cinco escenas y fue una experiencia tremenda. Me chocó mucho el día que vino mi mamá al set de grabación, era como verlo a él con su hija”, le contó por entonces a Teleshow.

Agustín no conoció a su abuelo, que falleció el 1995 de en un accidente de tránsito durante una salida transitoria del penal en el que cumplía condena por el asesinato de Alicia Muñiz. En Santa Fe todo el mundo me habla de él. Fue algo con lo que crecí, no que pasó de repente. Me di cuenta del peso del apellido en la escuela. El mío en realidad es Gómez, por mi papá. Pero me decían Monzón. Así que uso los dos juntos. Con papá se querían mucho. Pensá que empezó a salir con mamá cuando tenían 13 años. Fue como un padre más para él. Con mi abuelo estoy como armando un rompecabezas”, expresó el joven.

En la entrevista, también se refirió al asesinato de Alicia Muñiz. “Yo tengo mucho respeto y conciencia de lo que pasó, porque murió una mujer. No es un lindo recuerdo en mi familia. No es que se evita hablar de eso, pero a mi mamá no le hace bien, le duele un montón, entonces ni le pregunto. Sé lo que pasó, y hay que darle el peso que se merece, pero yo ni había nacido”, señaló.

Respecto a su abuela, la recordada Pelusa, tuvo palabras muy elogiosas. “Estuvieron juntos desde muy chicos y tenían una relación muy fuerte. Ellos pasaron por épocas de muchas necesidades. Por eso digo que la gente se hace más fuerte cuando se une. Sin Pelusa, Monzón no hubiera existido”, sentenció. Y no esquivó la pregunta sobre el explosivo romance de Carlos con Susana Giménez. “Me gustaría hablar algún día con Susana para ver qué piensa ella de su relación con mi abuelo. Pasaron cosas muy interesantes que quedaron en el pasado pero ella las puede revivir”.