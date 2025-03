La historia de amor de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: del flechazo a una separación escandalosa

En el año 2007, Amalia Granata y Cristian “el Ogro” Fabbiani vivieron una corta pero apasionada relación, que terminó en medio de un escándalo y con una hija en común, que hoy en día tiene casi 17 años. Comenzó de manera tan repentina como termino. “Somos el uno para el otro”, era la frase que le decían la pareja a sus amigos más cercanos.

Amalia y Fabbiani se conocieron en Sunset, un reconocido boliche ubicado en Olivos y el encargado de presentarlos fue Nino Dolce, quien fue compañero de la rosarina en Gran Hermano Famosos. Un flechazo a primera vista determinó un importante cambio en la vida de Granata.

El exjugador de futbol, que en ese entonces se encontraba jugando en Lanús, tenía acordado su transferencia a CFR Cluj, un equipo de Rumania. A tan solo unos días de haber conocido al delantero, la diputada nacional por la provincia de Santa Fe tomó la valiente decisión de seguir a, en ese entonces, el hombre de su vida y comenzar un nuevo capítulo de su vida en Rumania.

Las primeras semanas fueron un sueño, sin embargo, el estar lejos de su familia y sus afectos tuvo un gran peso para la exmodelo. En su afán de mitigarlo, una amiga se mudó al viejo continente para hacerle compañía. A los pocos meses la pareja recibió la feliz noticia: estaban esperando a su primer hijo juntos.

A causa de una tercera en discordia, la relación llegó a su final. Embarazada de Uma, Granata regresó al país, volvió a la ciudad de Rosario y se instaló cerca de su familia para que la ayuden a transitar esta nueva etapa de su vida. Durante la separación, Amalia intentó tener un perfil bajo y recomponer la relación con el deportista, sin embargo, decidió visitar el living de Susana Giménez, para aclarar las razones detrás de la separación y a corazón abierto habló del dolor que sintió esos meses.

“Fue un problema común que hubo ahí entre los dos y decidí que me volvía. Lo que pasa es que cuando yo me volví, como que empezó a buscarme la prensa a los dos días de haber llegado, acá una separación, yo embarazada. Todavía no había caído. Entonces preferí quedarme en mi casa, con mi familia, mis amigos, mi bebé“, contó en su momento los motivos detrás de su separación y el refugio que encontró en su familia. Fiel a su estilo, Susana quiso saber si hubo terceros en discordia o alguna infidelidad de por medio y la ahora diputada nacional por la provincia de Santa Fe fue tajante: ”No tengo problema en contar lo que me pasa en mi vida, pero ya hay un hijo de por medio. Entonces también me parece como una falta de respeto, yo con él estoy bien, o sea, nos hablamos todo el tiempo por teléfono, por Messenger, estamos viendo porque queremos recomponer la situación. No queremos separarnos“.

El 23 de abril del año 2008 la pequeña llegó al mundo y cambió para siempre la vida de los dos. Tanto es así que Fabbiani decidió abandonar Rumania para poder estar cerca de su hija y de la mujer de la que estaba enamorado en ese momento, dándole una nueva oportunidad al amor. La familia volvió a apostar por la convivencia y se mudaron los tres a un departamento en Puerto Madero, pero a los pocos meses las cosas nuevamente llegó a su final.

La pareja y la beba de un mes fueron al programa de Susana, haciendo la presentación oficial y confirmando su separación definitiva. “Yo estaba jugando cuando nació la nena. Lo importante es que la nena esté bien, estamos pensando en eso y nosotros estamos separados, pero juntos por Uma”, declararon en su única visita en conjunto al programa de la diva de los teléfonos.

Meses más tarde de estas declaraciones finalmente volvió a vivir en Argentina y el Ogro revisitó a la icónica conductora y comentó cómo estaba la relación con la madre de su hija: “Yo vine de vacaciones y después, cuando me volví a Rumania, la semana, me volví porque quería estar con la nena y me dejé de jugar acá y vine para acá y nada. Ahora, por suerte, se mejoró todo con la madre, que yo nunca tuve ningún problema. Capaz que estaba un poco resentida, pero creo que es normal del momento. Ella estaba con la nena sola y son momentos que uno pasa en la vida”.

Lo que comenzó como una historia de amor de cuento y mucho tiempo de paz terminó en una pelea por la cuota alimentaria y el distanciamiento de Uma de su padre, con quien no tuvo contacto por casi cinco años. En el año 2018, al aire de Todas las tardes (elnueve), la periodista denunció públicamente la situación que estaba viviendo con la manutención de su hija.

“En septiembre había sido la última vez que depositó, y fue un mínimo, algo insólito”, dijo sobre la suma de dinero que encontró en su cuenta bancaria. “Pero tuve un regalo de Navidad adelantado”, agregó, con cierta ironía. “Debe como tres millones de pesos de años de no pasar. Y depositó 50 mil pesos. A mí me bajó la presión. No podía creer… ¡Pero debe tres millones!”, cerró la exmediática quien hace mucho que no hablaba de su ex.

Esta situación no se volvió a mencionar al aire de ningún programa hasta el 2024: ¿Querés que te diga cuánto pasa? 60 mil pesos por mes. Hasta hace un par de meses eran 30 mil. Lo que él me pasa ahora es mínimo, para que quede asentado en la Justicia, pero la salud mental de mi hija vale más que la cuota alimentaria“. Uma fue creciendo, la relación con padre se puso en pausa y no se vieron por casi cinco años, tanto fue así que no estuvo invitado a la fiesta de 15, lo que generó una guerra entre los progenitores.

La joven, que va a cumplir 17 años, estuvo en el ciclo de Herederos (Telefe) y dio las razones detrás de este distanciamiento: “No lo veo mucho, nos distanciamos así que no lo veo desde hace unos 4 años. Yo pienso que la gente no cambia”. Y agregó: “Mi mamá no me dice nada, ni me cuenta cosas del pasado, ni del presente, nada. Ya no soy la chiquita de 6 años que no entendía nada. Siento que ahora realmente soy yo la que sabe, la que entiende”.

Ante esta situación, Uma se refirió a la posibilidad de reencontrarse con su papá y reconstruir su vínculo: “Siento que es más demostrar que cambiaste o que, por lo menos, cambiaste en algunas cosas. Ha pasado mucho tiempo y yo siento que no cambió, entonces prefiero estar distanciada. Me encantaría, obvio, pero ahora siento que sigue pasando siempre lo mismo, entonces prefiero dejarlo a un lado y ocuparme de mí misma, de mi bienestar”. En ese sentido, la hija de Granata habló de la relación que mantiene con su familia paterna: “Me comunico, hablamos. Hablo con mis dos tías y con mi abuela, para decirnos feliz cumpleaños, y con mis primos, a quienes también quiero”.

Pero el tiempo, que suele operar con su propia lógica, trajo consigo un giro inesperado en la historia familiar. Luego de cuatro años sin verse, Uma y el exfutbolista protagonizaron un reencuentro cargado de simbolismo y emociones. Fue el propio Fabbiani quien compartió la imagen en su cuenta de Instagram, en la que se lo ve junto a su hija y sus dos hijos menores, fruto de su actual matrimonio con Gimena Vascon. “Mi equipo ideal para toda la vida”, escribió el actual técnico de Newell’s, marcando un antes y un después en su vínculo con la joven.