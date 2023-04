La historia del vínculo entre Jorge Taiana y la familia de Claudia Villafañe y sureacción tras las declaraciones de él

La empresaria mantuvo un breve diálogo con Teleshow luego de la entrevista que el actor y productor dio a este medio

Breve, pero contundente fue la reacción de Claudia Villafañe tras el llamado de Teleshow para conocer su opinión sobre las fuertes declaraciones que realizó su actual pareja Jorge Taiana en una entrevista que le realizó la periodista Mariana Dahbar. El actor y productor abrió su corazón y habló como nunca de su relación con la exmujer de Diego Maradona a la que calificó de “única e inigualable” y reveló que “no tiene relación” con Dalma y Gianinna, hijas de la empresaria.

—¿Hola Claudia?

—Si

—¿Pudiste leer las declaraciones de Jorge Taiana en Infobae?

—No vi nada todavía….

—¿Te la puedo comentar…?

—No… (Risas) te agradezco mucho, después la voy a leer…

Fiel a su costumbre de no hablar de su historia de amor con el actor y evitar nombrarlo, la empresaria no quiso entrar en detalles y se limitó a responder sobre los detalles que se animó a contar su pareja sobre el vínculo que mantiene desde hace más de 20 años.

“Cada uno maneja su vida y sus relaciones como puede y como quiere. Y bueno, en mí se dio así y son cosas que suceden, reglas y acuerdos de pareja. Y lo transitamos así muy bien. Cada uno en su casa”, agregó Taiana sobre la relación que mantiene con Claudia. A pesar de que en el último tiempo se habló de la ruptura, él dejó en claro que la pareja sigue adelante.

El actor y productor eligió el perfil bajo, cuando la separación entre Claudia Villafañe y Diego Maradona todavía era muy reciente. El futbolista nunca lo aceptó: lo acusó de ser un “vago y mantenido” y además lo apodó como “Tontín”. Fue en este contexto en el que el amor de la pareja creció lejos de las cámaras, al punto de no tener fotos juntos, o no ir al casamiento de Dalma.

Ambos se conocieron en Pijamas en 2003, cuando ella era productora de la obra y él actuaba. Hace 20 años que están juntos, aunque nunca se hicieron públicas imágenes de los dos juntos. Pero sí hubo una, de él con Benjamín Agüero, el hijo de Gianinna Maradona, que desató la ira del astro futbolístico. La foto fue tapa de Paparazzi en julio de 2013 y enfureció al Diez.

En octubre de 2020, la empresaria visitó a Verónica Lozano en su programa de Telefe. Se limitó a aclarar que no convivían y que tampoco compartían viajes. Mientras tanto, ninguno de los dos comparte fotos de su pareja en sus cuentas de Instagram. En la de Claudia abundan las de sus nietos (aunque de Roma nunca muestra la carita), sus hijas y su participación en Masterchef Celebrity. De él, muchas del campo y de sus sobrinas.

Este 2023, Claudia Villafañe y Jorge Taiana protagonizaron fuertes rumores de separación. Precisamente, Dady Brieva, amigo del productor teatral, reveló la noticia en un móvil que brindó a LAM. En medio de las repercusiones, Intrusos lo encontró y le preguntó acerca de esta versión que dio el humorista. A lo que Jorge contestó sin ánimos de seguir respondiendo al respecto: “Sigo en pareja y muy bien. No sé hace cuánto años estamos juntos, ya perdí la cuenta”.

Ahora volvió a confirmar que “siguen juntos”. “No hablo mucho de mi vida. No hablo prácticamente de mi vida privada en realidad. Se dijo toda esa cosa pero no hay nada cierto. Y agregó que la relación es con “cama afuera”. “No hay nada mejor para sostener una pareja. Yo digo eso porque nunca conviví, entonces no sé cómo es la convivencia”.

“No me casé. No tengo la responsabilidad de tener hijos. Perdí muchos amigos jovencitos en la pandemia y entonces hoy en día quiero que me alcance para poder vivir. No quiero comprarme la casa. Ya te digo, no tengo el peso de no tener hijos y demás”, se sinceró. Sobre la de decisión de no tener hijos, aseguró: “En un momento sí tuve la fantasía y la ilusión pero con el tiempo se diluyó. Tengo la sensación de que traer un hijo a este mundo es una responsabilidad muy grande y en el momento que vivimos siento que yo no estoy preparado. Seguramente si llega un día voy a ser el mejor papá, pero siento que no estoy capacitado para lo que significa un hijo. Lo veo en mis amigos que se han separado y los quilombos con sus hijos y me fui convenciendo cada vez más de que no quiero tener un hijo”.

