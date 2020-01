La historia detrás del cuadro donado a la CAPYMEF

Compartir

El pasado viernes se vivió un emotivo momento en la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (CAPYMEF), cuando su presidente Fabián Hryniewicz, descubrió una muestra pictórica donada a la entidad por la Cámara de Comercio Río Grande a través de Diego Navarro y José Luís Iglesias. Se trató de un cuadro de la artista plástica Mariana Torales, oriunda de Formosa, quien siendo cuadripléjica hace maravillas pintando con la boca.

Mariana Torales nació en el costado norte de la Patria, pero se crió en Río Grande – Tierra del Fuego, luego de la muerte de sus padres, padece de una enfermedad denominada artagriposis múltiple congénita y todo lo que tiene de habilidad, lo realiza con la boca.

Fabián Hryniewicz, consideró simbólico el hecho de que la joven plástica una al norte y al sur del país a través del arte, «este es un verdadero mensaje de unidad», afirmó.

«Formosa está pasando por un momento muy bueno como provincia, es una provincia ejemplar, y nosotros tenemos que aprender a convivir y valorar lo que tenemos. Esta joven con 21 años nos demuestra que más allá de los impedimentos físicos se puede llegar al éxito y así nosotros tenemos que aprender a valorar lo que tenemos», continuó.

En distintas notas periodísticas, Mariana Torales expresó que «soy artista, me encanta dibujar y pintar, es lo que más me gusta y espero ser reconocida a nivel nacional e internacional. A mí de chiquita me encantaba dibujar y pintar, y mi familia me impulsó a que hiciera realidad mis sueños».

Hoy el cuadro de Mariana se exhibe en su lugar de nacimiento.