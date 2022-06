La historia secreta del reencuentro entre Pampita y La China Suárez

Compartir

Linkedin Print

La China Suárez y Pampita Ardohain lograron establecer un buen vínculo y dejaron en el pasado el escándalo relacionado al famoso motorhome que involucró a Benjamín Vicuña. Recientemente, la actriz dejó en claro la excelente relación con la modelo al publicar una tierna foto junto a su hija Magnolia y el pequeño Beltrán, que acaba de cumplir 10 años.

“Feliz nacimiento al hawaiano que nos robó el corazón. Que lleva alegría adonde vaya. Gracias por ser tan buen hermano. Te queremos infinito, Beltru”, escribió La China en su cuenta oficial de Instagram y etiquetó al niño y a su mamá. Hasta el momento, la publicación tuvo más de 359 mil likes y 1500 comentarios.

¿Cómo y por qué fue el reencuentro entre Ardohain y Suárez? En el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece) contaron detalles de la reunión entre las exparejas del actor chileno. Luli Fernández aseguró: “Pampita la contactó a la China por teléfono y le pidió que fuera parte de la celebración con Beltrán. Fue un muy buen gesto, quería que por favor estén Magnolia y Amancio”.

Luego, la panelista señaló que la actriz le respondió que no podía ir al cumpleaños porque tenía un asado. Pero le dijo que sus hijos sí podían ir. “A las horas, La China le dice le gustaría pasar a dejarle un regalo a Beltrán. En un momento del encuentro, dentro del auto, se sacan la foto con Magnolia y Beltrán”, agregó Fernández. En el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich especularon que quizás La China etiquetó a Pampita en la foto para “limpiar su imagen”, en medio de una pelea con el padre de sus hijos menores.

El enfrentamiento entre Suárez y Vicuña comenzó a finales de mayo cuando la actriz publicó varios mensajes en Twitter sobre el hostigamiento mediático acerca de su vida sentimental. En este contexto respondió también a quienes cuestionan su maternidad, y en uno de esos tuits deslizó una frase que fue interpretada como un reclamo dirigido a Benjamín. Desde su separación, dejan entrever que existen algunos conflictos sobre la organización familiar. Al respecto, la panelista Karina Iavícoli contó cuál fue la reacción del actor chileno al enterarse de la indirecta que publicó su expareja.

“Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, sostuvo La China en aquel posteo.

Si bien no lo nombró directamente, las pistas llevaron a Vicuña, quien hasta hace pocos días había estado en Nueva York con Eli Sulichin, su actual pareja, y luego estuvieron en el Caribe, donde aprovecharon para relajarse. Luli Fernández afirmó que la relación entre ambos está “completamente rota” por los desacuerdos que los fueron distanciando. “Entre ellos se cortó el contacto, y del lado de él me dicen que es para siempre, y solo hablan a través de abogados”, aseguró la panelista. En este sentido, también sostuvo que la gota que rebalsó el vaso fue la decisión de Suárez de asistir al recital de su novio, Rusherking, en el Luna Park, junto a su hija Magnolia.

En este punto Iavícoli compartió la contestación que recibió del actor cuando le consultó por la indirecta sobre la paternidad. “Sinceramente no entiendo qué es lo que pasa y por qué se cuestiona mi rol. Yo vivo en Argentina para estar cerca de mis hijos y los amo profundamente”, expresó en la primera parte de la respuesta. Y luego agregó: “Soy padre hace 16 años y jamás me cuestionaron mi rol”, en referencia a la familia que formó durante su relación anterior con Pampita.

Compartir

Linkedin Print