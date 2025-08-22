La Honorable Convención Constituyente aceptó las renuncias de 5 libertarios y excluyó a Paoltroni

La Honorable Convención Constituyente de Formosa, tomo la decisión de la exclusión de un miembro y aceptar la renuncia de otros cinco. Las decisiones, formalizadas a través de las Resoluciones N° 42, N° 43 y N° 44, marcan un precedente sin igual en el proceso de reforma constitucional de la provincia. La presidenta de la Convención, Lic. María Graciela de la Rosa, y la secretaria legislativa, Dra. Griselda Serrano, fueron las firmantes de los documentos.

La Exclusión de Paoltroni y las Razones Detrás de la Decisión

En una acción que generó gran revuelo, la Convención aprobó por unanimidad la Resolución N° 42 para excluir al convencional Francisco Manuel Paoltroni. La medida, fundamentada en el artículo 111 de la Constitución Provincial, fue tomada por «desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones e indignidad» y una «violación flagrante del artículo 5º de la Ley Nº 1.736». Aunque los detalles de los actos específicos que llevaron a esta decisión no han sido revelados, las acusaciones sugieren un incumplimiento grave de las normas de decoro y ética que rigen el ejercicio del cargo. La expulsión de Paoltroni ha enviado un mensaje contundente sobre la intolerancia del cuerpo a ciertos comportamientos. El Diputado convencional Francisco Manuel Paoltroni, también había presentado la renuncia indeclinable al cargo, pero la Honorable Convención Constituyente decidió directamente su exclusión.

Seis Bancas Vacantes

Casi en paralelo a la exclusión de Paoltroni, la Resolución N° 43 confirmó la aceptación de las renuncias de cinco convencionales constituyentes, exacerbando la crisis en el organismo. Los renunciantes son:

Atilio M.I. Basualdo

María Sofía Fridman

Pablo Sebastián Míguez

Guillermo Federico Evans

Ana Gabriela Neme

La salida simultánea de estos miembros, sumada a la exclusión de Paoltroni, deja a la Convención con un total de seis bancas vacías, un panorama inédito que podría retrasar o redefinir el curso de las discusiones sobre la reforma constitucional.

Convocatoria de Suplentes: El Futuro Inmediato de la Convención

Ante la escasez de miembros, la Convención Constituyente respondió con la Resolución N° 44, una convocatoria de emergencia a los convencionales constituyentes suplentes para ocupar las vacantes. El llamado urgente es para los suplentes de los siguientes sublemas y lemas:

«VIVA FORMOSA LIBRE» y «LTP- LIBERTAD, TRABAJO Y PROGRESO,» del lema «CONFEDERACIÓN FRENTE AMPLIO FORMOSEÑO.»

y del lema «LAS FUERZAS DEL CIELO,» del lema «LA LIBERTAD AVANZA.»

La cita está programada para el próximo lunes 25 de agosto a las 10:00 horas en el edificio de la Legislatura Provincial. Los suplentes deberán presentarse ante la Comisión N° 1 de la Convención para formalizar los reemplazos de acuerdo con lo que establece la ley electoral vigente. La urgencia de la convocatoria subraya la necesidad de restablecer la operatividad y legitimidad de la Convención para continuar con sus labores, que son de vital importancia para el futuro de la provincia. La incertidumbre ahora se centra en cómo esta nueva composición influirá en los debates y decisiones que se avecinan.