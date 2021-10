La IGJ avaló la Asamblea de AFA en la que se reeligió a Chiqui Tapia como presidente hasta 2025

Compartir

La Inspección General de Justicia (IGJ) avaló en las últimas horas el proceso de elección presidencial que se realizó en la AFA hace más de un año y Claudio Tapia asumirá el nuevo mandaro hasta el 2025. La Asamblea, que se llevó a cabo de manera virtual en mayo del 2020, había decantado en las denuncias de Nueva Chicago y San Martín de Tucumán, quienes presentaron ante la Justicia su reclamo alegando irregularidades en el procedimiento.

Tapia llegó al sillón principal de Viamonte 1366 en marzo del 2017 como un emergente tras aquella elección que finalizó igualada que buscaba al sucesor de Julio Humberto Grondona en el cargo. Esta resolución le permite al nuevo Comité, con Chiqui a la cabeza, asumir el próximo 29 de octubre. Rodolfo D’Onofrio, Jorge Amor Ameal, Marcelo Tinelli y Hugo Moyano ocupan sillones en la vicepresidencia, mientras que Víctor Blanco (Racing) oficiará como secretario general y Pablo Toviggino (mano derecha de Tapia), como tesorero.

No obstante, la decisión, firmada por Ricardo Nissen, “carece de influencia en lo que respecta a la resolución que podrá dictarse por la acción de impugnación promovida judicialmente el Club Atlético San Martín (Tucumán), pero ello -como ha sido ya manifestado- deberá ser resuelta por la Justicia competente”. Es decir, las nuevas-viejas autoridades pueden reasumir sus funciones, a la espera de la determinación del Juzgado Civil N° 59, donde está radicada la denuncia por irregularidades.

Lo indica en uno de los párrafos de la resolución: “Son funciones esenciales y prioritarias de esta Inspección General de Justicia el velar por el adecuado funcionamiento de las personas jurídicas en general, lo cual reviste suma importancia tratándose de asociaciones civiles y fundaciones, dado que la trascendencia de las funciones sociales que las mismas cumplen en la comunidad, así como el deber que pesa sobre este Organismo de prevenir el daño, prevista expresamente por los artículos 1710 y 1711 del Código Civil y Comercial, lo cual podría perfectamente acontecer si hubiesen vencido los mandatos y las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino no pudiesen contar, para esa fecha, con las nuevas autoridades electas y debidamente autorizadas e inscriptas, pues ello podría hacer incurrir a la aludida persona jurídica en una situación de acefalía, que constituye una situación susceptible de provocarle a la misma gravísimos perjuicios como resulta sencillo de imaginar”.

La pelota había quedado en manos de la IGJ luego de que en junio la magistrada Mariana Callegari, a cargo del Juzgado Civil N° 59, habilitara a la Inspección General de Justicia (IGJ) a que se expidiera sobre la validez de la asamblea virtual en la que fue reelegido Claudio Chiqui Tapia al frente de la AFA. Esto ocurrió después de que San Martín de Tucumán, a través de su letrado, le pidiera a la Justicia aguardar a que se agotara la “instancia administrativa”, que está a cargo de la Inspección General de Justicia, un organismo que depende del Ministerio de Justicia, antes de emitir un fallo sobre la cuestión.

El club tucumano pidió la nulidad de la votación en virtud de diversas irregularidades. La más notoria es que fue convocada casi un año antes de que terminara el mandato de Tapia. En la presentación de Chicago, en tanto (realizada por la anterior gestión al frente de la institución de Mataderos), el eje central está enfocado en que la votación fue por aclamación tras una moción de un directivo y en el acta no surge “ninguna descripción de la modalidad bajo la cual se adoptó la decisión de pasar a votación por aclamación ni la cantidad de votos con la cual se configuró la mayoría absoluta”.

Por lo pronto, la nueva gestión del ex titular de Barracas Central podrá asumir sus funciones a fin de mes, a la espera de la resolución definitiva de la Justicia.

