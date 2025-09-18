La impericia del Gobierno y la soledad de Milei: «Se le escapó la tortuga al gobierno nacional»

En una emisión del programa radial “Una Cuestión de FEr”, conducido por Fernando López por FM VLU 88.5, del Grupo de Medios TVO, se desglosó la cruda realidad política y económica que atraviesa Argentina. El senador Francisco Paoltroni brindó una perspectiva que fue analizada a fondo por López, revelando un escenario de caos total que, según el legislador, escapa del control del gobierno nacional.

«Se le escapó la tortuga al gobierno nacional»

Durante su intervención en el debate por la redistribución de los aportes del Tesoro Nacional, el senador Francisco Paoltroni lanzó una dura crítica al gobierno, que fue captada por el programa radial. Según el senador, la oposición busca «generar todas las peores y malas noticias que podamos, generamos un show de un escenario de caos total». Esta estrategia, afirmó, se ve facilitada por la «impericia en muchos temas del gobierno nacional».

Fernando López analizó esta declaración, enfocándose en la frase lapidaria de Paoltroni: «Se le escapó la tortuga al gobierno nacional». La expresión, utilizada para referirse a la falta de habilidad en la gestión, resonó con fuerza en el programa. López destacó que esta situación muestra cómo el gobierno está perdiendo el control de la agenda política y económica, enfrentando un panorama cada vez más adverso.

El aislamiento político y la soledad de Milei

La votación en el Congreso, en la que se rechazó el veto presidencial a la redistribución de los aportes del Tesoro Nacional, evidenció la creciente soledad del presidente Javier Milei. Aunque el senador Paoltroni votó en contra de la redistribución, su voto fue «absolutamente insuficiente para poder frenar el rechazo al veto presidencial». Fernando López enfatizó que el gobierno «le va quedando pocos aliados» y que «hasta los propios se les están escapando».

Este escenario se agrava con una crisis económica palpable: un dólar que ronda los $1500, un riesgo país en 1400 puntos, y la caída de bonos. En medio de este clima de inestabilidad, el presidente Milei convocó a una reunión en Olivos con los candidatos a diputados nacionales de todo el país, incluido el formoseño Atilio Bazaldua, en un intento por obtener una «radiografía de lo que pasa en el país».

Este encuentro, que busca un diagnóstico federal, parece ser una respuesta a la creciente desconexión del gobierno con la realidad de las provincias y una forma de buscar un panorama más amplio ante el «escenario es el con el que estamos saliendo de la siesta», como lo definió el conductor radial.

Un Congreso sin control y la urgencia de una estrategia

El análisis de Fernando López concluyó con una reflexión sobre la situación actual en el Congreso de la Nación, donde «claramente ya no hay ni control ni negociación posible por parte del Gobierno Nacional». La reunión de Milei con los candidatos a diputados subraya la urgencia de redefinir una estrategia para recuperar el control político y la confianza. El gobierno enfrenta un desafío complejo, donde la falta de alianzas y la «impericia» en la gestión se han convertido en su principal enemigo. El panorama político y económico sigue siendo incierto, y el programa “Una Cuestión de FEr” promete seguir de cerca los próximos movimientos del oficialismo y la oposición.