La importante suma de dinero en dólares que aleja aún más a Benjamín Vicuña y la China Suárez

El actor chileno le habría hecho un préstamo que la madre de sus hijos prometió pagar. El rol clave de los abogados y de la niñera

Un nuevo escándalo involucra a Benjamín Vicuña y Eugenia la China Suárez. La ex pareja anunció su separación a fines de agosto del año pasado, luego de cinco años de relación y dos hijos en común, Magnolia y Amancio. En un principio aseguraron que había sido en buenos términos y que no había terceros en común, pese a que aparecieron versiones de que el actor chileno la había engañado con la moza de un bar, pero que la misma actriz las desestimó.

Luego cada uno rehízo su vida: él conoció a Eli Sulichín en la casa de su anterior ex Carolina Pampita Ardohain, y ella se puso de novia con el empresario español Armando Mena Navareño, con quien mantiene una relación a distancia.

Y cuando parecía que todo estaba bien, se desató una nueva polémica en la que figuran deudas millonarias y mala relación, o nula, mejor dicho. Fue Yanina Latorre quien reveló que los actores hoy por hoy no tienen ningún tipo de diálogo, que hasta hace un tiempo era “cortado” y que ahora directamente ni siquiera se dirigen la palabra y que se comunican a través de la niñera de sus hijos. Además, es solo por cuestiones que involucran a los menores como por ejemplo pautar horarios para retirarlos o buscarlos de sus respectivas casas.

“Ella está ofendida”, aseguró la panelista de LAM sobre la actitud de la ex Casi Ángeles y agregó que no le responde los mensajes al actor y tampoco a su abogado. Luego, detalló que la actriz le pidió prestada una importante suma de dinero al padre de sus hijos para refaccionar la casa estilo campestre a la que se mudó en un barrio cerrado en la zona de Pilar, la misma que -según detallaron en el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América- compró Vicuña y figura a nombre de ella “tres días antes de que lo dejara”. Al respecto, la abogada Ana Rosenfeld -que también es panelista del programa- aseguró que él podría haber realizado la nulidad del documento o bien poner el inmueble a nombre de sus dos hijos, pero que decidió no hacerlo ni entrar en un conflicto legal.

¿Cuál es el nuevo escándalo? “Le pidió prestados 100 mil dólares y le dijo que se los devolvería cuando vendiese un departamento que tenía ella. Ahora lo vendió y no le devolvió la plata”, dijo Yanina sobre la nueva interna entre la ex pareja.

Además, agregó que tampoco logran ponerse de acuerdo con respecto a la cuota alimentaria que el actor chileno debe abonar mes a mes para la manutención de sus hijos menores. “Están tratando de terminarla”, indicó sobre los nuevos conflictos que mantienen la China Suárez y Benjamín Vicuña. De esta manera, ellos tampoco mantienen diálogo por este tema sino que cada uno le dice sus preferencias a sus respectivos abogados y los letrados buscan llegar a un acuerdo aproximado para que ambas partes estén conformes.

En tanto, en lo que no tienen ningún tipo de problema es en coordinar las visitas. Si bien Magnolia y Amancio viven con la China, Vicuña suele verlos seguido y además hay días determinados en que se quedan a dormir en la casa de él. Lo mismo cuando hay eventos familiares o compromisos con sus otros hermanos, los que el actor chileno tuvo con Pampita, que manejan el mismo régimen.

