La incómoda pregunta de Pampita a Ingrid Grudke sobre su supuesta relación con Roberto García Moritán

Compartir

Linkedin Print

Ingrid Grudke y Carolina Pampita Ardohain se conocen hace años ya que ambas han construido una importante carrera en el mundo de la moda y las pasarelas. Aunque no son amigas, siempre mantuvieron una buena relación. Y esta semana, ambas se reencontraron en el programa Pampita Online que se emite por la pantalla de NET TV.

Durante la charla, la conductora le preguntó sobre diversos temas y en un momento sintió la confianza para sacarse una duda que tenía desde hace bastante relacionada con su actual marido, Roberto García Moritán: “Te tengo que hacer una pregunta porque yo esto a Rober no le iba a preguntar si era verdad. Soy orgullosa y no pregunto nada del pasado… ¿Es verdad que te propuso casamiento Rober?”.

La modelo misionera se quedó sorprendida, pero le contestó con total seguridad: “No, eso es mentira”. Y aprovechó para remarcar que ni siquiera conoce al empresario gastronómico: “Hablando de dónde sacan eso. Yo no lo conozco, no sé de dónde salió eso, quién lo dijo que lo diga así sabemos de dónde salió eso”. De esta manera, dejó bien en claro que era falsa esa versión de una supuesta relación con Moritán que trascendió en los medios de comunicación antes de la boda con Ardohain.

Pampita se mostró aliviada con la respuesta de su colega y aseguró entre risas: “Yo no le iba a preguntar porque me hago la que no me importa nada, pero la tengo a Ingrid acá y aprovecho”. Grudke le dijo que con un llamado telefónico se podría haber resuelto antes esta cuestión. “No, aparte hay confianza. Que sigan hablando…”, señaló en tono irónico.

Además, la modelo aseguró que está muy enamorada de su actual novio, el empresario marplatense Martín Colantonio, ex pareja de Eunice Castro. Ellos se conocieron cuando Ingrid estaba haciendo temporada teatral en La Feliz. Todo comenzó cuando él la vio en la playa y decidió presentarse e invitarla a su bar para que se conozcan. Poco a poco, él la fue conquistando hasta ganarse su corazón.

En este momento, ambos están compartiendo el mismo techo de manera repentina durante la cuarentena, como les pasó a muchas parejas. Según relató la actriz tienen una excelente convivencia a pesar de que ella está muy acostumbrada a estar sola y a tener mucha libertad. Más allá de esto, aseguró que no piensa en casarse o tener hijos, ya que son mandatos a los que nunca les dio demasiada importancia.

En noviembre de 2018 fue la primera vez que ella blanqueó su romance con el empresario. En una entrevista, aseguró: “Lo conocí en la temporada, pero empecé a salir hace poquito. Dije ‘¿por qué no me puedo dar la oportunidad de conocer alguien?’. La vida es así, si te gusta, te gusta, son cosas que uno no puede explicar con palabras o pensarlas tanto. Lo estoy conociendo y me gusta”. Luego, agregó: “Ya conocí a su madre y a sus hermanos. Fui a Mar del Plata. Estoy tratando de tener una relación normal, como cualquier pareja. Todas las veces que planeé algo no me salió, así que lo que Dios diga está bien”.