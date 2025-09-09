LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL (Por CARLOS BLAS HOYOS)

Después del cachivache bizarro en que transcurrió la convención constituyente, finalmente se logró que a partir del irresponsable grado de improvisación voluntarista demostrado por el oficialismo provincial, finalmente queda allanado el camino para recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entiendo que la oposición no puede pedir más oportunidades para fortalecer su planteo de inconstitucionalidad, por lo cual debería estar sumamente agradecido a un oficialismo que cometió todos los errores no forzados posibles y necesarios para autodestruirse.

Yo sostengo mi teoría de que el oficialismo tiene una discapacidad para entender como funciona un sistema democrático y republicano, a tal punto que entiendo que no hay ni siquiera mala fé en su accionar sino simplemente una total discapacidad, es como enojarse con un “no vidente porque no ve, o un hipoacúsico por que no escucha”, no es por mala fé, es su discapacidad la que le impide hacerlo.

Y que mejor demostración de discapacidad y soberbia que el discurso de su presidente de bloque en la última sesión,cuando disgustado con el bloque de la UCR, por la votación del artículo 132, Manifestó eufórico…que nada ni nadie les van a poner límites para redactar lo que ellos quieran y como quieran, por que ellos fueron votados y por lo tanto pueden hacer lo que se les CANTA. Demostrando su supina discapacidad democrática y republicana, en primer lugar por que en un sistema democrático la votación es solo un elemento de los tantosque lo componen y en ningún momento constituyen un cheque en blanco para hacer lo que quieran, ganar una elección no regala derechos sino muy por el contrario impone responsabilidades y límites, sin entender todavía que Formosa es una provincia que integra parte de una nación y que por lo tanto debe someterse a los mandamientos y lineamientos que imponen la constitución nacional y las leyes nacionales.

En fin creo que el gobierno provincial y sus cortesanos, está justo en el lugar que sabíamos que iban a estar y son tan ingenuamente previsibles que hicieron exactamente lo que muchos sabíamos que iban a hacer. Han agregado más elementos en favor de abonar la declaración de inconstitucionalidad de la constitución. Creo que si antes de la reforma ya la corte declaró la inconstitucionalidad del 132 y cuestionó seriamente la legitimidad del mandato actual del gobernador.

Muy lejos de resolver la situación los convencionales del PJ se encargaron con mucho esfuerzo y dedicación a agravar la marginalidad y precariedad institucional de la provincia, colocándola totalmente fuera del sistema constitucional de la nación. Elaborando un verdadero mamarracho “castrochavista” sin ninguna posibilidad de sostenerse en esta nación.

1) Se abolió el derecho a la propiedad privada, sometiéndolo al difuso concepto de la utilidad pública según el criterio unilateral del poder político.

2) Se abolió el derecho a la protesta y a manifestarse en pos de un supuesto e intangible concepto de “Paz Social” cuya calificación y regulación vuelven a estar al antojo del poder político.

3) Se criminaliza y estigmatiza a quienes hagan alusión o invoquen instituciones que forman parte de la Constitución Nacional, en Formosa será un delito invocar el articulo 6 de la constitución nacional, que establece la Intervención federal de las provincias.

4) Pretende en forma delirante, blindarse imponiéndolecondiciones y límites a las intervenciones federalesestablecidas por la Constitución Nacional. Proponiendo en forma disparatada límites sobre manejo institucional, económico/ administrativo y hasta nestableciendo sanciones jurídicas para quienes ejerzan funciones en una eventual intervención.

Estos creo que son fundamentos sobrados para denunciar la insconstitucionalidad de la constitución nacional (valga la redundancia).

Por otro lado fue un fiasco que la nueva constitución, nohaya impuesto límites de mandatos para las categorías deintendentes, diputados concejales etc. y en la redacción del 132, con sus cláusulas transitorias redondearon mamarracho sobreactuado que solo buscaba garantizarle al gobernador un nuevo período, recurriendo a la remanida y fracasada estrategia de no tomar como válidos los mandatos anteriores, estrategias que ya se intentaron fracasando reiteradas veces en otras provincias como Río Negro, Sgo. Del Estero, Tucumán, y San Luis en las que la Corte Suprema de Justicia ya falló en contra.

CARLOS BLAS HOYOS , DIPUTADO CONSTITUYENTE (mandato cumplido).