La increíble anécdota de Alex Caniggia con Ricardo Arjona

Por ser hijo de Claudio Caniggia, Alex siempre estuvo cerca de figuras famosas y de renombre, aunque tal vez él no lo notó. En El Hotel de los Famosos contó una curiosa anécdota con Ricardo Arjona, de quien él no tenía ni idea quien era.

“¿Quién es tu máximo ídolo?”, le preguntó Imanol a Locho quien se dedica a la música y aseguró que era Ricardo Arjona y que ya tenía entrada para verlo en el Movistar Arena en agosto. Entonces Alex Caniggia interrumpió para decir que tenía una historia con el guatemalteco “bizarrísima”: “Estaba entrenando en donde vivo y viene y dice ‘ey hermano, ¿usás las pesas?’, ‘olvidate, vení vamos a entrenar juntos’”.

Entonces le preguntó si estaba de vacaciones y el músico le dijo que su visita era laboral: “Le pregunto de dónde es, me dice que de Guatemala y me pregunta qué hago, le digo que nada y me dice, e ‘yo canto y toco en no sé dónde, me gustaría invitarte, que vengas conmigo, a mi show’”, recordó.

A las horas, ya en su departamento en el Hotel Faena de Puerto Madero…. “Vienen en un rato, me tocan la puerta, me traen las entradas y me dicen ‘vienen de parte de Arjona’. Les dije que me esperen dos minutos, me cambié y me fui con ellos”.

“Le agradecí por invitarme, no sabía quién mierd… era, llegué a mi casa y empecé a buscar ‘Arjona’”, se sinceró cerró: “Es un crack. Te mando un saludo por si estás mirando”. Entonces Locho dijo fascinado: “Yo me muero si voy con é, ir al show de Arjona, con Arjona, escuchando Arjona, me vuelvo loco”.

En las últimas semanas el hijo del Pájaro y Mariana Nannis tuvo días intensos luego de que Melody Luz, su pareja en el reality, se angustiara y pensara en la posibilidad de abandonar el juego conducido por Pampita y el Chino Leunis. “Me quiero ir, quiero estar en mi casa, ver a mi perra, si no me voy es porque no te quiero extrañar tampoco”, dijo entre lágrimas la bailarina y el hermano de Charlotte Caniggia la acarició, la abrazó y consoló: “Tranquila mi amor, falta poquito, y yo te amo”.

“Faltan muchos juegos, no me quiero lastimar el cuerpo, no doy más, estoy cansada. Me duele la panza, y así ya no quiero estar acá”, retrucó Melody, quien tuvo varios controles médicos durante su estadía en el reality, por descomposturas intestinales, infección urinaria y descompensaciones. Aunque parecía una de las competidoras más fuertes en el comienzo por su habilidad para sortear los obstáculos y resolver rápidamente los rompecabezas, cada vez siente más el pase de factura de los esfuerzos físicos.

“La enana está mal porque es piccolina, le duele todo el cuerpo, y se quiere ir, pero esto del hotel te pasa una vez en tu p… vida; después no lo hacés nunca más, pensá eso en tu cabeza”, le sugirió Alex en el backstage, mientras que su novia le respondió: “Puede que me convenza para que me quede”.

Anteriormente Alex había mantenido una acalorada discusión con el Chanchi Estévez, mientras Lissa Vera y Sabrina Carballo competían en la “H”. Todo comenzó luego de que el ex Racing empujara por el hombro a Locho y lo mandara callar. “¿Qué lo tocas, gato? No lo toques. ¿Qué te pasa? ¿Qué lo tocas, gato?”, dijo casi de manera instintiva Alex.

“Locho no me daba bolilla, entonces un poco lo empujé como para decirle que no dé más instrucciones. Ahí Alex saltó como justiciero y casi nos vamos a las manos. Pero no pasó nada, fue algo de la energía que se manejaba en ese momento en el juego”, dijo Estévez en el backstage.

