La indignación de Maju Lozano al recordar la frase gordofóbica que le dijo la dueña de una marca de ropa

Compartir

Linkedin Print

En Todas las tardes, un informe sobre la Ley de Talles derivó en un debate sobre las medidas en el mundo de la moda.

El móvil de Todas las tardes se había trasladado a la Ciudad de La Plata. El objetivo era para conocer en detalle la máquina desarrollada por Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que permitirá la realización del Estudio Antropométrico Argentino (EAAr), el primer relevamiento federal para determinar la medida exacta de los cuerpos y poder dar sustento a la postergada Ley de Talles.

En el piso, la conductora Maju Lozano y el plantel debatieron sobre los contratiempos que atraviesan las personas en la vida cotidiana al ahora de adquirir una prenda. Uno de ellos es la diferencia que existe entre los hombres y las mujeres, a quienes les resulta más complicado conseguir la medida adecuada. “Los talles que hay por lo general en los negocios de mujeres no tienen nada de parecido a lo real”, sentenció la conductora. “A lo mejor vos vas a una marca y sos M, y después vas a otra marca y sos L y capaz XL un en una marca y en algunas XL”, añadió a modo de ejemplo.

Este comentario fue avalado por todos en el estudio y motivó la reflexión de José María Muscari, advertido sobre las dificultades de las adolescentes para conseguir ropa. ¿Cuál sería el negocio de la marca, no vender a determinados cuerpos?”, indagó el director teatral, buscando interpretar la situación. Como respuesta, Maju recurrió a una anécdota personal. “Te voy a contar lo que me dijo la dueña de una marca muy famosa de acá: ‘A mí no me interesa vestir gordas’”, recordó, generando la indignación de todos.

“Porque tiene que ver con que algunas marcas, no solo de acá, de afuera también, necesitan que su ropa luzca de una determinada manera con una clase social, y con un montón de cosas”, continuó la conductora. “El mundo de la moda es gordofóbico en general, lo ves en los desfiles, lo ves en las campañas” afirmó la panelista Paloma Boksic, lo que generó un pequeño contrapunto con su compañera Nequi Galotti “Esto está cambiando muchísimo en los últimos años, de hecho hay mujeres de distintos talles. Falta, pero se abrió el camino, no es lo que era hace diez o quince años”; afirmó la ex modelo, un punto en el que hubo coincidencia.

Finalmente, la conductora concluyó el debate con otra situación que advirtió en algunas marcas, que no mencionó: “Lo que sucede mucho es que una determinada marca de ropa para mujeres, con un precio que pueden acceder solo mujeres que ganen muy bien, la foto te la hace una nena de veinte años. Entonces, están aspirando a que una mujer de 50 años acceda a esa ropa, pero la modelo pesa veinte kilos y tiene veinte años. Es absolutamente irreal”, cerró Lozano.

El 20 de julio pasado se abrió el registro para formar parte del primer estudio antropométrico nacional que permitirá poner en práctica la ansiada ley de talles y evitar que haya personas que se sientan discriminadas a la hora de comprar vestimenta. El estudio, desarrollado por el (INTI), evaluará las medidas de diferentes personas que participen, a fin de contar con la tabla de talles actualizada a las formas y dimensiones de los cuerpos de la población argentina. Participarán 6.500 personas.

El estudio, que se había frenado por la pandemia de coronavirus el año pasado, fue retomado hoy en su última etapa y podrán registrarse personas a partir de los 12 años. El resultado del estudio formará la primera base de datos nacional de medidas antropométricas, y permitirá contar con las tablas de medidas corporales de los habitantes del país. De esta forma, dará sustento a la ley de talles, que había sido sancionada por el Congreso de la Nación el 20 de noviembre de 2019.

Compartir

Linkedin Print