La indignación de María Becerra por el maltrato animal

Mientras retoma de a poco su carrera luego de atravesar un grave problema de salud tras sufrir un embarazo ectópico, María Becerra se enfoca en su costado solidario. Y en este panorama lo que aflora es su compromiso con el rescate de animales, una misión a la que le ha puesto el cuerpo más de una vez.

Días atrás, lo había expresado cuando se acercó a diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires para colaborar con los afectados por las inundaciones y pidió prestar especial atención en las mascotas perdidas por la subida de las aguas. Ahora, se centró en un caso puntual, pero que es testigo de este tipo de situaciones: personas que adoptan un animal y al poco tiempo se arrepienten.

La artista replicó una foto de una cuenta que presentaba uno de estos casos que lamentablemente son cada vez más comunes. «Él es Toby, tiene 10 meses, está vacunado y castrado. Lo di en adopción hace 7 meses y ahora su familia no lo quiere más. Necesito encontrar una familia urgente o lo va a abandonar. Ayúdenme difundiendo». Bajo el texto, la mirada del animal, como interpelando a quien estuviera observando la publicación.

María fue una de ellas. Replicó la fotografía en sus propias historias, y lo completó con un texto en el que expresaba su opinión. “Se piensan que los pobres animales son cosas. Toman la responsabilidad de adoptarlos y después no los quieren más y los tiran a la calle”, escribió. Así, por un lado, dejó en claro su indignación por este tipo de conductas, pero al mismo tiempo apuntó a que su visibilidad y su llegada a más de 14 millones de seguidores pueda dar una mano para que Toby consiga un hogar a la brevedad.

Según contó la rescatista Lula Heiders, la persona que había adoptado al animal lo tenía atado y con el bozal puesto mientras iba a trabajar. “Para que durante todas esas horas que él no esté el perro no rompa nada, no coma ni tome agua”, explicó en su cuenta de Instagram. “Me enteré de casualidad, me prometió no hacerlo más, pero sigue maltratando a Toby y no lo quiere tener más”, explicó.

De esta manera, la oriunda de Quilmes sigue demostrando que su consciencia social va más allá de los escenarios. Días atrás, compartió su campaña de rescate para los perros que quedaron desamparados luego de las inundaciones que afectaron a la zona de Campana y Zárate.

Decidida a involucrarse en el rescate animal, como respuesta al panorama devastador que dejaron las intensas lluvias, Becerra, junto a la Fundación Planeta Vivo, se comprometió a aliviar el sufrimiento de animales indefensos. Fue así como la joven decidió brindar un hogar temporal a perros rescatados del agua, ofreciéndoles refugio en su casa mientras buscan una familia definitiva.

Con ese objetivo, la intérprete de “Corazón vacío” lanzó una cuenta en Instagram llamada “Aguanten los perritos”. Esta plataforma digital funciona como escaparate para los perros rescatados, donde la joven comparte la historia y características de cada animal con el fin de encontrarles un hogar permanente. La cuenta, que rápidamente ganó miles de seguidores, reforzó el mensaje de “No compres, adoptá”, una de las banderas del rescatismo.