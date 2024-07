La industria cayó 14,8% en mayo y la construcción se desplomó 32,6%

Según el Indec, sólo uno de los 16 rubros de la rama industrial logró crecer en el quinto mes del año en relación con el mismo período de 2023. Las constructoras sufren por el freno de la obra pública. La actividad industrial sufrió una dura caída del 14,8% en mayo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Se trata del decimosegundo resultado mensual consecutivo con valores negativos. La última vez que la industria creció fue en mayo de 2023, cuando alcanzó un repunte del 1,1%. A partir de entonces siempre se vieron datos “en rojo”.

Un dato llamativo, es que quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Industrias metálicas básicas”, 25,0%; “Alimentos y bebidas”, 6,4%; “Productos minerales no metálicos”, 32,4%; “Madera, papel, edición e impresión”, 18,4%; “Maquinaria y equipo”, 22,0%; “Muebles y colchones”, y “otras industrias manufactureras”, 33,6%.

También cayeron los rubros de “Productos de caucho y plástico”, 25,8%; “Sustancias y productos químicos”, 8,3%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 28,1%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 19,7%; “Productos textiles”, 21,4%; “Productos de metal”, 10,3%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 8,7%; “Productos de tabaco”, 14,8%; y “Otro equipo de transporte”, 10,3%. Por su parte, mostró una suba de 2,6% la división correspondiente a “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”.

Entre los rubros que registraron caídas, hay algunos que se destacaron por las fuertes variaciones y su alta incidencia en la actividad general. Fue el caso de la Las industrias metálicas básicas, que registraron una baja interanual de 25% en mayo. De acuerdo con el Indec, dentro de ese rubro las principales incidencias negativas se observaron en la industria siderúrgica y en la fundición de metales, ambas actividades afectadas por la la caída de la actividad de la construcción, de la industria automotriz, de la industria de maquinaria agrícola y del sector fabricante de electrodomésticos.

También sobresalieron los productos minerales no metálicos, que mostraron una caída interanual de 32,4% en mayo. Las principales incidencias negativas correspondieron a la elaboración de cemento, de productos de arcilla y cerámica no refractaria y de artículos de cemento y de yeso.

Por su parte, la fabricación de maquinaria y equipo registró una baja interanual de 22,0% en mayo. Según referentes del sector, la menor actividad productiva responde, por un lado, a dificultades en el abastecimiento de componentes importados, como así también debido a una contracción en la demanda interna.

Merece una mención aparte el rubro de alimentos y bebidas, que si bien no tuvo una caída tan marcada en este contexto (-6,4%), es uno de los de mayor incidencia sobre la industria manufacturera en general. Esta vez, la mayor parte de la caída se dio debido a la menor producción de gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas, que muestra una baja interanual de 25,2%, acumulando en los primeros cinco meses del año una disminución de 19,1%. En mayo se observan caídas interanuales en los segmentos de producción de cervezas, sodas y aguas, gaseosas y bebidas espirituosas. Según empresas consultadas, los elevados niveles de stocks de productos terminados, debido a una contracción en la demanda interna, motivaron la reducción en la producción. Tampoco la actividad de la construcción está atravesando un buen momento. De hecho, los últimos números publicados por el Indec muestran una caída del 32,6% en el quinto mes del año, en comparación con mayo del año pasado. La caída es notoria, pero está dentro de los esperado, teniendo en cuenta la decisión del Gobierno nacional de frenar la obra pública.

Para medir la actividad de la construcción, el Indec relevó el nivel de demanda de los principales materiales utilizados para la realización de cualquier proyecto. Los resultados fueron contundentes. La venta de asfalto, por ejemplo, se contrajo 47,8%, mientras que el hierro redondo decreció 48,9% y los mosaicos graníticos y calcáreos se desplomaron un 47,2%. También cayó la venta de ladrillos huecos (-35,8%), yeso (-25,7%) y cemento portland (-27,2%), entre otros.