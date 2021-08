La industria pyme creció 36,3% respecto a julio de 2020

Compartir

La producción de la industria de las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) en la Argentina creció 36,3 por ciento en julio frente a igual mes de 2020 y 3,8 por ciento respecto a junio pasado, según un informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“En un mercado impulsado por transferencias de ingresos desde el sector público al privado que está ayudando a mover el consumo, la producción de las Pymes Industriales siguió recuperándose. También la normalización de las actividades, el repunte de las exportaciones, la buena performance del agro y de la construcción, van traccionando tanto al consumo como a la industria que lo abastece”, remarcó.

Asimismo, señaló que “la tasa de ganancia de las empresas muestra una evolución positiva”, ya que “hay un 38 por ciento de industrias que no obtuvo rentabilidad en julio, lo que implica una mejora del 17% en relación a igual indicador del mes anterior”.

“Si bien el 48,7% de las pymes consultadas calificaron la situación de su empresa hoy como regular o mala, la proporción de industrias con planes de inversiones a futuro se mantuvo en 27%, un nivel muy elevado en relación a los últimos 5 años”, agregó la CAME.

La producción de la industria pyme creció 3,8 por ciento frente a junio pasado, con las mayores tasas de variación mensual en Calzado y marroquinería (+19,6%) y Maderas y Muebles (+7%). Frente a julio de 2020, la producción creció 36,3%, con las mayores tasas de variación anual en Indumentaria y textil (+77,6%) y Productos metálicos, maquinaria y equipo (+49%), al tiempo que Alimentos y bebidas (20,2%) fue el que menos creció.

