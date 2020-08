La industria recortó su caída en junio al 6,6% y la construcción al 14,8%

Compartir

La actividad industrial retrocedió 6,6% en junio pasado con respecto a igual mes del año pasado, mientras que la construcción cayó 14,8% en el mismo período, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las caídas en el nivel de actividad de ambos rubros registradas en junio fueron menores a las que se verificaron en mayo pasado, cuando el sector fabril bajó 26,2 % y la construcción 48,6% interanual.

Esta situación se reflejó en el cotejo mensual, con una alza del 13,8% en el sector fabril respecto a mayo y del 38,2% en la construcción.

En junio, la apertura de nuevas actividades con la flexibilización de la cuarentena ayudó a que se redujeran los niveles de caída verificados en los meses previos en ambos sectores.

De esta forma. el primer semestre del año mostró un retroceso acumulado del 14,6% en la actividad industrial, y del 37,8% en el sector de la construcción.

En lo que respecta al sector fabril, el Indec informó que la división “Alimentos y bebidas” registró un aumento de 4,8% interanual, “Productos de tabaco” mostró una suba de 87,5%, “Sustancias y productos químicos”, 7,6%; y el rubro “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, reflejó un alza de 3,5%.

Por contrapartida, “Productos textiles” disminuyó 11,7% interanual; “Prendas de vestir, cuero y calzado” mostró una caída de 38,9%, “Madera, papel, edición e impresión” bajó 1,5%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” 11,8%; “Productos de caucho y plástico” baja de 5,4%; “Productos minerales no metálicos”, vinculados a la construcción, retrocedió 14%; “Industrias metálicas básicas” 36,8%.

También bajaron “Productos de metal”, un 18 %; “Maquinaria y equipo” 5,3%, “Otros equipos, aparatos e instrumentos” 15,7%, “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” 31,8%, “Otro equipo de transporte” bajó 46,2%.

En cuanto a las expectativas, el 57,6% de los empresarios consultados por el Indec estimaron que la demanda interna continuará en baja hasta septiembre inclusive, mientras que el 27,2% dijo que no prevé mayores cambios, y el 15,2% restante pronosticó un aumento.

En cuanto a las exportaciones, el 48,4% anticipó una disminución hasta septiembre inclusive, 39,2% de los consultados no prevé mayores cambios y el 12,4% consideró que habrá una suba.

En tanto, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró en junio una caída de 14,8% respecto a igual mes de 2019 y una variación positiva de 38,2% frente a mayo pasado.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción mostraron en relación a igual mes del año anterior, bajas de 70,2% en hormigón elaborado; -65,0% en asfalto; -55,2% en mosaicos graníticos y calcáreos; -50,2% en yeso; -31,4% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); y -19,2% en artículos sanitarios de cerámica, entre otros productos.

Las mejoras se verificaron pinturas para la construcción, con un incremento de 40,6% respecto a igual mes de 2019, seguido por placas de yeso (23%); ladrillos huecos (17,3%); cales (11,2%) y en pisos y revestimientos cerámicos (9,2%).

Por su parte, al analizar las variaciones del acumulado durante los primeros seis meses del año en su conjunto en relación a igual período del 2019, se observan bajas de 70,9% en asfalto; 69,2% en hormigón elaborado; 55,2% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 44,6% en yeso.