La industria sufrió una nueva caída en agosto ante bajo consumo, suba de tasas y merma en exportaciones, según la UIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) estimó que en agosto la industria no logró cortar su racha negativa. En un contexto de bajo consumo interno, caída en las exportaciones y fuerte suba de las tasas de interés, los datos adelantados sectoriales no fueron alentadores.

A través de un informe de su centro de estudios, la UIA pronosticó una caída interanual del 3% en la actividad. Mientras tanto, si bien los indicadores sectoriales disponibles reflejan un fuerte retroceso mensual, desde la entidad que nuclea a los empresarios industriales aclararon a Ámbito que la variación del consumo de energía eléctrica (-0,4%) permite avizorar «un nivel similar, o quizás un poco menor al de julio, que ya es un nivel bajo».

Industria: los datos sectoriales

de agosto no fueron alentadores

Del relevamiento de la UIA se desprende que las principales bajas mensuales de agosto estuvieron asociadas a actividades vinculadas con la construcción, ya que los despachos de cemento se derrumbaron -9%, sin estacionalidad, y el índice construya retrocedió -8,6%. Dentro de este grupo, la UIA subrayó como factor fundamental de esta variación a la suba de la tasa.

Asimismo, también se destacó un declive del -13% en el patentamiento de maquinaria industrial, del -2,3% en la producción de metalmecánica, y del -7% en la producción de autos. Respecto del dato automotriz, el informe explicó que «respondió a un ajuste estacional al tratarse del agosto con menor unidades producidas en los últimos tres años, en gran medida debido a una desaceleración de las exportaciones».

La merma en las exportaciones también se verificó en los envíos a Brasil, principal socio comercial, que se redujeron -11,3% respecto de julio. En la misma línea, la liquidación de divisas por parte de la agroindustria se desplomó -48,5% «debido a una disminución en las exportaciones en relación a los meses previos de cosecha gruesa, y por una alta base de comparación de julio (mes récord liquidado) dada la finalización de reducción temporal de las retenciones.

La industria viene de sufrir

tres caídas al hilo y las

perspectivas no mejoran

Vale recordar que los últimos datos oficiales del INDEC arrojaron que en julio la industria sufrió su tercer declive mensual consecutivo (-2,3%). Dentro de las divisiones más importantes del Índice de Producción Industrial (IPI), las que más sufrieron fueron las de vestimenta (-4,8%), industrias metálicas básicas (-2,6%) y alimentos y bebidas (-2,3%).

Respecto de hace un año el IPI se redujo 1,1%. La comparación es aún más alarmante cuando se realiza contra 2022 y 2023, ya que refleja un deterioro cercano al 10%.