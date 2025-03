La industria textil rechaza medidas de Caputo de la baja de aranceles

La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió sobre la reducción en los aranceles a la importación de ropa y calzado que adelantó el Gobierno en un intento por bajar los precios. “La competencia frente a las importaciones de bienes finales se torna desigual y desleal”, indicaron desde la entidad

Desde la entidad que preside Daniel Funes de Rioja sostuvieron: “Es preocupante que la agenda de integración comercial no esté acompañada de una agenda de competitividad dentro del país”. En ese sentido, desde la UIA remarcaron que los sectores textiles se encuentran afectados por el comercio ilegal, contrabando y falsificación marcaria.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una baja de impuestos a la importación de ropa y calzado. Con preocupación y duras críticas, la Cámara Textil de Mar del Plata salió al cruce de la decisión y aseguró que “los precios de la ropa no van a bajar”.

“Con el objetivo de bajar los precios locales y aumentar la competencia, vamos a rebajar los impuestos a la importación de ropa, calzado y telas”, expresó Caputo, a través de su cuenta de X. Anticipó que la medida saldrá en un decreto que se publicará “en los próximos días en el Boletín Oficial”.

El ministro de Economía dijo que los aranceles de ropa y calzado pasarán de 35% a 20%; los de telas, de 26% a 18%; y los de los distintos hilados, de 18% a 12, 14 y 16%. “La Argentina sigue siendo el país con la indumentaria más cara en la región y en el mundo. Un relevamiento sobre productos de marcas internacionales indica que una remera cuesta en Argentina 310% más que en España y 95% más que en Brasil. De la misma manera, una campera cuesta en Argentina 174% más que en España y 90% más que en Brasil”, añadió el ministro.

La Cámara Textil de Mar del Plata redactó un comunicado de prensa que desmiente el impacto de la medida, y a su vez sus autoridades convocaron a una conferencia de prensa para el próximo lunes con el objetivo de “fijar su posición” y “explicar por qué los precios de la ropa no van a bajar” con las medidas adoptadas por el Ministerio de Economía. “Es frustrante trabajar todos los días con políticos que no entienden cómo funcionan las empresas, los mercados y/o con objetivos contrapuestos a la generación de empleo y la inversión”, apuntaron a través del comunicado, que lleva la firma del presidente y el vicepresidente de la Cámara, Guillermo Fasano y Carlos Volpe, respectivamente.

“No entienden porque no analizan el porqué ni las fuentes. Y son objetivos contrapuestos a la estabilidad y el crecimiento las medidas de cortísimo plazo para contener la inflación, con acciones que eliminan empleos y empresas”, expresaron y agregaron que “el presidente Milei lo ha explicado con precisión y la ciudadanía lo acompaña: es imposible trabajar con el peso de este Estado y los precios altos son una consecuencia de esa presión fiscal”.

El comunicado sostiene también: “Ya ocurrió en otras épocas, bajar precios de bienes transables de la economía compensando el aumento tarifario de servicios públicos privatizados y bancos. Hoy tenemos un problema por la alta carga impositiva y solo se los bajan a petroleras y mineras para generar dólares y pagar los bonos que todos los ministros/economistas emiten y emitieron en el pasado“.

Desde la Cámara Textil remarcaron que la baja de impuestos anunciada, en realidad, “beneficiará a los chinos” porque “los aranceles internacionales aceptados por la Organización Mundial de Comercio que aplican todos los países del mundo tienen un tope del 35%” que, por cierto, “no es arbitrario ni caprichoso”, sino “la compensación de los impuestos que los países del mundo desgravan a sus exportadores”.

En contrapartida, consideraron: “Un país serio fijaría una política de integración al mundo con un plazo de reformulación y readecuación de años. En Chile fueron 10 para los textiles. En la Cámara Textil de Mar del Plata decimos que queremos integrarnos al mundo, competir o readecuarnos si no lo hacemos eficientemente, pero vemos con asombro cómo le bajan impuestos (aranceles) a los importados y no modifican los de la industria y el comercio nacional. Esta medida parece un plan pensado para octubre o de un ministro que teme ser falible en su lucha contra la inflación”.

Por último, expresaron: “Con esta carga impositiva nacional, provincial, municipal los precios internos de la ropa no van a bajar. Y si logran descender un poco y modifican el índice del costo de vida unas décimas, va a ser una ‘victoria’ pírrica que pondrá en peligro la continuidad de ideas nuevas que el país necesita”.

El lunes, las autoridades de la Cámara Textil de Mar del Plata desarrollarán y brindarán más precisiones acerca de su postura durante una conferencia de prensa que tendrá lugar a las 11 en la sede de la entidad, ubicada en Castelli 3752.