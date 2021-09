La inesperada revelación sobre el noviazgo de Rocío Marengo y Marley

Compartir

Linkedin Print

Tras la explosión de la modelo contra Eduardo Fort, Ángel de Brito contó un sorpresivo detalle sobre su romance con el conductor.

Rocío Marengo rompió en llanto en “La Academia” de ShowMatch (eltrece) el martes por la noche. En pleno aire, la modelo estalló contra su novio, Eduardo Fort: reveló que están atravesando una crisis de pareja y le reclamó que no la acompañara en sus proyectos. Más tarde, Ángel de Brito se refirió al tema en su programa e hizo una sorpresiva revelación sobre su romance con Marley, hace dos décadas.

“Muchas personas se sintieron identificadas con el descargo de Marengo en ShowMatch. Me parece que Rocío, más allá de lo que pensemos de ella, tiene razón en que hizo su carrera sola, nunca fue ‘novia de’. Salvo la pavada de Marley, que era un chiste. Nunca estuvo colgada de nadie”, dijo el conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece), dando a entender que el noviazgo con el conductor fue inventado.

Marengo habló en diversas oportunidades sobre su relación pasada con Marley, hasta llegó a afirmar que accedería a que tuvieran un hijo juntos. El romance salió a la luz en los medios cuando ella tenía 20 años -hoy tiene 41-, mucho antes de decidiera viajar a Chile para probar suerte en su carrera.

El año pasado, en el especial de Por el mundo en casa (Telefe), que tuvo lugar en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, la participante de La Academia y el conductor recordaron su affaire. En ese momento, Marengo era una de las protagonistas de MasterChef Celebrity y Marley fue a entrevistar a Santiago del Moro antes del debut del programa.

Luego, volvió a su casa, donde lo esperaba la modelo, que estaba jugando con Mirko, el hijo de tres años del presentador. “Estoy viendo un montón de cosas muy raras en casa. Estamos en vivo, esta es mi casa y estoy viendo estos cuadros, me parece raro. ¿Qué es esto, Rocío? ¿Vos estás…? Estas son las fotos nuestras de hace mucho tiempo”, le dijo Marley a su expareja.

Rocío, entonces, mostró una foto en la que se están besando. La postal fue tapa de la revista Caras, que tituló: “Marley confirmó con un tremendo beso su noviazgo con Rocío Marengo, una modelo de 20 años”.

En el programa, el dúo se divirtió recordando su vínculo amoroso y él le consultó, entre risas, si ella tenía pensado “instalarse” en su casa. “Ahora somos del mismo canal, yo voy a estar en MasterChef, entonces me queda más cerca”, le respondió ella siguiendo con la broma. Sin embargo, Marengo ya era pareja de Fort y convivía con él en una lujosa mansión ubicada en un country de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

“Hace 20 años que aclaramos este romance. Siento que me negás, no sé por qué. Quiero que demos detalles”, le reclamó Marengo a Marley, mientras los productores cargaban al conductor porque se había puesto colorado de vergüenza.

En una entrevista, Rocío reconoció que le gustaría “buscar la nena” con Marley. “Le dije que si no encuentro pareja, buscaría feliz la nena con él”, había declarado a Pronto la modelo. La respuesta de su expareja fue positiva: “Con Rocío Marengo podría ser. Ella quiere ser mamá, me tiró la onda una que otra vez”, reconoció el conductor.

Compartir

Linkedin Print