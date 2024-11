La inflación acentúa la caída: fue 2,7% en octubre, la más baja desde noviembre de 2021

En octubre, la inflación tuvo un aumento de 2,7% según el índice de precios al consumidor (IPC) informado este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La cifra implica un registro interanual del 193% y una inflación acumulada para los primeros diez meses del año del 107%.

Al igual que en septiembre, cuando la inflación fue del 3,5%, la división de mayor aumento en octubre fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,4%), explicado por las subas en alquiler de la vivienda y gastos conexos, según el Indec. A su vez, también el segundo puesto en el ranking de subas fue para prendas de vestir y calzado, que se incrementó 4,4%.

Según el organismo estadístico, «las dos divisiones que registraron las menores variaciones en octubre de 2024 fueron transporte (1,2%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (1,2%)».

Al desagregar los datos de octubre, según las distintas regiones, la información muestra que el promedio de 2,7% fue superado en dos regiones. En el GBA, con el 2,8% por las mayores subas en gastos de la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y en la ropa y el calzado. Mientras que la otra zona con aumentos superiores al promedio fue la Patagonia, con el 3,2% resultó ser la más alta del país en octubre.

Las expectativas previas del Gobierno para el número del décimo mes del año indicaban un número por debajo de los tres puntos, según lo había manifestado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Por su parte, el Presidente se había mostrado en la previa con el ministro de Economía, Luis Caputo, para esperar los valores del mes.

Luego de que se conociera el dato, comenzaron las especulaciones acerca de si el Gobierno mantendrá o no el ritmo de devaluación de la moneda que hoy es del 2% mensual. Entonces, el presidente Javier Milei adelantó que, de mantenerse la tendencia a la baja por dos meses más, para noviembre y diciembre, arrancará el 2025 con una devaluación mensual del 1% como ya habían anticipado varios economistas y medio hace un mes.

Sobre la inflación de octubre, desde el ministerio de Economía destacaron, que “la inflación núcleo fue la menor desde septiembre de 2020, en tanto la inflación general fue la más baja desde noviembre de 2021. Asimismo, esta última fue un tercio de la inflación registrada en octubre 2023 (8,3%), y fue la más baja para un mes de octubre desde 2017”.

Según la cartera que lidera Luis Caputo, los datos son consistentes con “una profundización en el proceso de desinflación”. “La media móvil de tres meses fue de 3,4% mensual, el menor registro desde enero de 2022, en tanto la de seis meses fue de 3,9% mensual, el ritmo más bajo desde febrero de 2022”, detalló en un comunicado.

Qué decían las

estimaciones privadas

Por su parte, la mayoría de las estimaciones hechas por consultoras y entidades financieras también indicaban que el IPC nacional daría entre 3,2% y 2,8% en octubre, recortando también sus proyecciones de inflación para lo que resta de 2024 y anticipando sus pronósticos para el primer trimestre de 2025.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que hace todos los meses el Banco Central, arrojó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre habría sido 3% y que descendería a 2,9% en el mes en curso, rebotando hasta 3,2% en diciembre. También anticipó en 2024 una inflación de 120%. Y adelantó que el próximo año arrancaría con 3% en enero, seguiría con entre 2,5% y 2,8% en febrero y continuaría con entre 2,3% y 2,8% en marzo.

En simultáneo con el índice de inflación, el INDEC dio a conocer también las valorizaciones de las canastas de pobreza e indigencia. Así, una familia de cuatro miembros necesitó $ 986.586 para no ser pobre en octubre, y $ 434.620 para no ser indigente.

También, el organismo informó los datos de salarios de septiembre. Según el Indec, el índice de salarios tuvo un incremento medio del 4,7% en ese lapso frente a una inflación del 3,5%. Eso significa que los ingresos de los asalariados sacaron una ventaja de 1,2 puntos porcentuales.

No obstante, ni los salarios privados formales, ni los públicos, ni los informales están logrando -hasta ahora- superar a la inflación del último año. En este periodo, la inflación subió 209% mientras que los salarios tuvieron un ajuste medio de 181,9%, lo que significa que están perdiendo la carrera anual por 27,1 puntos.