La inflación de febrero fue del 2,4%, según informó el INDEC

La inflación de febrero fue del 2,4%, según lo informado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En enero se había ubicado en 2,2%, el número más bajo desde julio de 2020.

La variación interanual, en tanto, fue del 66,9%. Representa una fuerte baja con respecto a enero, cuando se había registrado 84,5%. La disminución se debe a la salida en ese cálculo del índice de enero de 2024, del 20,6% mensual. En el informe correspondiente a enero pasado la interanual había bajado del 100% por primera vez desde febrero de 2023.

La inflación acumulada en los primeros dos meses de 2025, en tanto, fue del 4,7%.

Los especialistas anticipaban un aumento para el índice mensual de febrero con respecto al 2,2% de enero. Reportes privados estimaban que se ubicaría entre 2,3% y 2,7%.

Tras la difusión del reporte del INDEC de este viernes, el Ministerio de Economía aseguró: «Así, continúa el proceso de desinflación que comenzó en 2024». Además, el organismo publicó en simultáneo su informe sobre Canasta Básica, que estipula cuánto se necesita para no ser pobre y para no ser indigente en la Argentina.

La división de mayor aumento mensual en el reporte de inflación fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%), por subas en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y Electricidad, gas y otros combustibles.

Le siguió Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%), principalmente por incrementos en Carnes y derivados. Por la composición del índice, esa división fue la de mayor peso en el 2,4% de febrero, con una incidencia de 3,2%.

Recreación y Cultura y Bienes y Servicios varios, en tanto, subieron 2,9%. Más atrás se ubicaron Restaurantes y hoteles, Educación y Comunicación, con 2,3%. La variación mensual en Salud fue del 2,1%, en Transporte fue 1,7%, Bebidas alcohólicas y tabaco 1,3%, Equipamiento y mantenimiento del hogar 1% y Prendas de vestir y calzado 0,4%.

Además, el INDEC detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. La Patagonia fue la que registró un número más alto: 3,2%. Por encima del total nacional también se ubicaron Cuyo (2,7%), Noroeste (2,6%) y la Región Pampeana (2,5%). Por debajo de ese nivel estuvieron el Gran Buenos Aires (2,2%) y el Noreste (1,9%).

El dato a nivel nacional se conoce dos días después de que la inflación de febrero en la Ciudad registrara una fuerte baja. Fue del 2,1%. En ese caso, el retroceso se explicó en buena medida por un factor estacional, la baja del 4,8% en los servicios vinculados al turismo, y pese al fuerte aumento de los precios de la carne.

Así, acumula en los primeros dos meses del año una suba de 5,3% y una trayectoria interanual del 79,4%, según el Instituto de Estadística y Censos porteño.