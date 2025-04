La inflación de marzo fue del 3,7%, el registro más alto en 7 meses

La inflación de marzo fue del 3,7%, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cifra que se convirtió en la más alta desde agosto del 2024, cuando marcó 4,2%.

Además, en esta medición los precios al consumidor experimentaron una suba que los ubicó en el 55,9% interanual y acumularon un alza del 8,6% en el primer trimestre.

Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interrumpió cuatro meses consecutivos de registros que arrancaban con 2% y que en enero con el 2,2% que había marcado el menor registro desde julio de 2020.

El dato de inflación descolocó al mercado, que esperaba un registro menor. En la previa, las consultoras habían estimado que se ubicaría entre 2,4% y 2,8%.

Pero el salto de los alimentos -el rubro con más peso en el índice- con un aumento de 5,9%, empujó al IPC a un escalón más arriba.

En buen parte la suba de los alimentos se explica por el avance de los productos estacionales, con alzas de hasta 105% para el tomate y de 73% para la lechuga.

El salto de la inflación se da en paralelo a la suba de los dólares financieros, que el mes pasado treparon hasta 7% y ampliaron la brecha. Y esto ocurre en medio de la expectativa del mercado ante una probable corrección cambiaria, tras el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario.

«Las tensiones en el mercado de cambios desanclaron las expectativas y pueden haber presionado algo, pero el grueso de la aceleración parece haber sido por estacionales, factor que debería moderarse en los próximos meses», indicó Melisa Sala, economista de la consultora LCG.

«El IPC Nacional registró una variación de 3,7% en marzo, con una inflación núcleo de 3,2%, una variación en las categorías estacionales de 8,4% y en regulados de 3,2%. Con esta variación, la inflación en el tercer mes de 2025 fue la menor para un marzo desde el año 2020», señaló el ministerio de Economía en un comunicado.

Para apuntalar la idea de que el proceso de desinflación sigue, agregaron que «la variación interanual del IPC Nacional fue de 55,9% i.a., siendo el onceavo mes consecutivo de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. A su vez, la inflación interanual fue la menor desde marzo de 2022».

Camilo Tiscornia, de la consultora C&T, sostuvo que «no toda la mayor inflación se debió a cuestiones estacionales, ya que la inflación núcleo, que las deja de lado, al igual que los componentes regulados, fue de 3,2%, por lo que encadenó tres meses consecutivos al alza y retornó al valor de noviembre del año pasado».

«En este caso, la clave fue la aceleración de diversos alimentos, ya no estacionales. Entre ellos volvió a sobresalir la carne, con un incremento cercano al 7% en diversas regiones. Los lácteos también fueron relevantes en varias regiones», añadió.

«Los primeros datos de abril muestran una moderación en algunos rubros de alimentos, no obstante, lo que ocurra durante el resto del mes quedará condicionado por los anuncios que haga el gobierno en relación al nuevo acuerdo con el FMI», dijo Tiscornia.

Entre los factores estaciones que más incidieron en la suba de precios, el Indec ubicó a la Educación en la división de mayor aumento con un 21,6%, con subas en todos los niveles por el inicio del ciclo lectivo.

Y, señaló que le siguieron los rubros Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,9%), principalmente por incrementos en Verduras, tubérculos y legumbres y Carnes y derivados.

La división que registró la mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%), por los aumentos en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Asimismo, el Indec reportó las menores variaciones de marzo en Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Recreación y cultura (0,2%).

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (8,4%) lideraron el incremento, seguida de Regulados (3,2%) e IPC Núcleo (3,2%).

El dato nacional que representa a la inflación se conoce dos días después de que la Ciudad registrara un contundente aumento, con un índice del 3,2% para marzo, 1,2 puntos porcentuales por encima del mes anterior.