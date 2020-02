La inflación del mes de enero en la provincia de Formosa fue del 2,3%

Compartir

El licenciado Andrés Quintana, director de Estadísticas y Censos de la provincia de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que la inflación del mes de enero en Formosa fue del 2,3% siendo el rubro que más aumentó el de Alimentos y Bebidas con un 4,5% con un acumulado del 57%.

«El año pasado el país y la provincia sufrieron un proceso inflacionario como no se veía en los últimos 28 años de historia económica y social de la Argentina, debemos remontarnos al año 1991 para poder encontrar una tasa de inflación que superara al 53,8% de inflación que sufrió el país en el año 2019, en relación a diciembre del año pasado, en el mes de enero se ve una desaceleración en materia de precios en el orden nacional, no obstante a ello debemos advertir que no se debe cometer el error de que esta reducción del 3,7 al 2,3% va a implicar una tendencia a la desaceleración de precios, debemos ser muy cuidadosos porque el capítulo de alimentos aumentó más de lo que aumentó en el año 2019 en el mes de diciembre, a nivel nacional en el mes de diciembre el capítulo de alimentos y bebidas había crecido un 3,1%, sin embargo en el mes de enero el crecimiento fue del 4,7%, el capítulo alimentos y bebidas es uno de los que más ha aumentado», explicó.

«En materia provincial el año pasado tuvimos una inflación del 49%, se inscribe en el marco de lo que es una inflación histórica para la provincia de Formosa, este mes de enero 2020 nos muestra una provincia donde también al igual que nación el capítulo alimentos y bebidas ha mostrado un incremento respecto al mes de diciembre de 1,5%, pasamos de un 3% de aumento en el mes de diciembre a uno del 4,5%, de allí que no debemos tomar esta reducción que también en Formosa es del 2,3% como una tendencia y que en el año vamos a tener una inflación del 40%. En cuanto a los demás capítulos se ve que uno de los que muestra también un mayor incremento que la tasa de inflación promedio cuantificado a través del IPC fue el capitulo de bebidas alcohólicas y tabaco que aumentó un 4,2%. A nivel interanual el capitulo alimentos y bebidas ha mostrado un crecimiento superior a lo que mostró en el año 2019 en el mes de diciembre cuando fue del 55% y hoy debemos hablar de un crecimiento interanual del capítulo alimentos y bebidas del 57%, esto es lo que se ve en prácticamente todas las góndolas, es un proceso como consecuencia de la restitución del IVA en varios productos de la canasta básica alimentaria y a su vez de la importancia inercia inflacionaria. Debemos recordar que la economía argentina está concentrada y esto implica que manejen muchas veces en forma arbitraria los precios porque hay una incertidumbre respecto a lo que va a pasar por ejemplo con el tema de la deuda pública y los demás capítulos crecieron por debajo de estos valores, el capítulo que también superó el promedio fue el de bienes y servicios que creció 3,1% mientras que el nivel general de precios medido a través del IPC fue del 2,3%», explicó.

Asimismo dijo que los aumentos en algunos rubros «se ha reducido respecto al 49% que hemos visto en el mes de diciembre del año anterior al 48,1%, es una reducción muy baja pero el capítulo alimentos y bebidas que es el que representa prácticamente el 38% de la canasta familiar que se construye para poder cuantificar a través del IPC la inflación, ha crecido más que todos los demás capítulos prácticamente, esto está encendiendo una luz roja por eso decimos que no se debe cometer el error de tomar esta tendencia como una desaceleración, hay que tener cuidado en esos análisis porque podemos tener una sorpresa en el mes de febrero donde probablemente los precios crezcan nuevamente más que este 2,3% y eso ya tiene que ver con la especulación de los formadores de precios, el pan por ejemplo está subiendo cotidianamente porque sube el insumo fundamental que es la harina, están mostrando una conducta de tipo especulativa», finalizó Quintana.