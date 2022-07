La inflación golpeó fuertemente a los kioscos con aumentos de hasta un 18 por ciento

Compartir

Linkedin Print

Los productos comercializados por los kioscos registran fuertes subas desde la semana pasada y no se detendrán hasta los primeros días de la semana entrante. «Aumentó todo entre 10% y 18%, estimativamente», manifestó un kiosquero al Grupo de Medios TVO.

Los productos nacionales que más aumentaron son los cigarrillos, las galletitas y los caramelos. «Hasta ahora lo único que no aumentó son las gaseosas personales que el lunes aumentan, o sea que para el lunes hay nuevos precios en su totalidad», agregó al respecto el comerciante.

La presentación pequeña de uno de los snacks de primera marca ahora cuesta $270. Los incrementos en su totalidad van desde el 10% al 18% dependiendo del tipo de producto.

«Línea Arcor esta semana recibimos con un aumento del 10% y 15%; las galletitas subieron un 15%, los caramelos un 12%, en total en promedio subieron entre un 12% y 13%», explicó.

Pero los snacks, caramelos, alfajores y chocolates no fueron los únicos productos con modificaciones en los precios. Otros de los más demandados, los cigarrillos, también lo modificaron.

En ese sentido, el hombre precisó que «en el último aumento subieron bastante, entre $30 a $40 la semana pasada. En su totalidad ya subieron entre $20 y $40 todos los cigarrillos».

Otros de los productos más vendidos también son aquellos importados en su totalidad como las pilas y las máquinas de afeitar, provenientes de México o Brasil. «Una pila doble AA pasó de costar $180 a $250».

De esta manera, con el aumento que se espera el día lunes en las gaseosas, los kioscos recibieron el impacto de la inflación en la totalidad de los productos más comercializados. «Es imposible decir que faltó uno. Lo único en lo que no tenemos aumento todavía, hasta ahora, son el estacionamiento medido y todo lo que se refiere a saldo nada más», finalizó el comerciante.

Compartir

Linkedin Print