La inflación mayorista de abril marcó 2,8%, el nivel más alto en siete meses

La salida del cepo pegó sobre el índice de precios mayoristas, que en abril subió 2,8% y marcó su primer registro por encima del 2% desde octubre pasado.

Según informó el Indec, el nivel general del Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 2,8% en abril respecto del mes anterior. Esta variación es consecuencia de la suba de 2,6% en los “Productos nacionales” y de 6,0% en los “Productos importados”.

Con el 2,8% el mayorista empató con la inflación minorista y rompió la tendencia de los últimos meses en la que se movía por debajo de ese registro. El salto de los productos importados es consecuencia de la salida del cepo y la suba del tipo de cambio que se trasladó a los productos ingresados desde el exterior.

La consultora ACM señala que «los productos importados vuelven a registrar una variación por arriba de los nacionales por primera vez desde diciembre del 2023. Dado que los precios de los productos importados responden principalmente por el tipo de cambio, el salto del 5% del dólar mayorista promedio mensual se ha traducido en un aumento de similar magnitud de los precios importados».

Claudio Caprarulo, de la consultora Analytica, indicó a través de la red social X que «los precios mayoristas duplicaron su tasa de inflación en abril, 2,8% vs 1,4%. Ayudó que alimentos y bebidas, y productos agropecuarios desaceleraron su tasa. Mientras por ejemplo productos de metales básicos subieron hasta 5,9%, máquinas y equipos 5,2%, y vehículos 4,7%»

Hasta ahora, los analistas privado no esperan que este avance del índice importados pegue sobre la inflación minorista de mayo.

«El índice general puede seguir desacelerándose porque la categoría más relevante que es alimentos y bebidas no alcohólicas se desaceleró también en los precios mayoristas durante abril, a su vez en mayo nuestro relevamiento marca que esa tendencia se mantiene. Ahora bien, es posible que otras categorías si vuelvan a acelerarse respecto al mes pasado. Y así poner un límite al descenso general de la inflación. Hay productos relevantes que marcaron fuertes subas en su precio mayorista como los de metales básicos», sostuvo Caprarulo.

La proyección de Analytica, en línea con la mayor parte de las consultoras, es que el Indice de Precios al Consumidor de mayo se ubicará en 2,1%. De concretarse estaría por debajo del registro de abril y a la vez sería la menor inflación en lo que va de la gestión de Javier Milei.

El Indec también informó el Índice de Costo de la Construcción (ICC) de abril, con una variación de 0,5% y, en términos interanuales, presentó una variación de 43,1%. Materiales fue el capítulo que mayores incrementos exhibió, con el 2,9%, seguido por gastos generales, con alzas mensuales del 1,7%. En contraste, Mano de obra registró una caída del 1,9% mensual, lo que contribuyó a moderar el crecimiento del índice general.