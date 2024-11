La inflación mayorista de octubre fue del 1,2%, el menor aumento de los últimos 53 meses

El resultado del mes pasado marcó una reducción de 0,8 puntos porcentuales en relación a septiembre. Desde mayo de 2020 no se registraba una variación tan baja.

El Índice de precios internos al por menor (IPIM) presentó una variación del 1,2% en octubre, con lo que registró una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto a la medición del mes anterior. Se trató, además, del aumento más bajo registrado desde mayo de 2020, lo que significa que fue el mes de menor inflación mayorista en los últimos 53 meses, según los informes publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El IPIM, herramienta que mide la variación de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos, se compone por las subas de los productos nacionales y los importados. En este caso, los traídos del exterior presentaron una caída de precio del 0,5%. En tanto, los nacionales registraron una suba del 1,3%. Este valor, a su vez, es producto de una suba del 1,8% de los productos primarios, un aumento del 1,2% de los productos manufacturados y una alza del 2,5% de la energía eléctrica.

El resultado es una buena noticia para el Gobierno, que busca llevar a la inflación general a un valor cercano a “cero”. En varias oportunidades el presidente Milei ha manifestado que los precios mayoristas son un adelanto de la inflación futura. Es decir, que el IPIM de octubre estaría anticipando una desaceleración de los precios al consumidor en los próximos meses.

Si se hace un análisis detallado por producto, se encuentra que la gran mayoría presentó variaciones de entre 0,1% y 2,5% en el mes de octubre, con algunas pocas excepciones. Dentro de los primarios, los más estables fueron los productos pesqueros, que no tuvieron ninguna variación en relación al mes anterior. Sí tuvieron un leve incremento los productos agropecuarios (1,3%), los minerales no metalíferos (1,3%) y el petróleo crudo y gas (2,4% de aumento).

Entre los manufacturados, se destacaron algunos productos que tuvieron una variación mínima. Fue el caso de los productos refinados de petróleo (0,1%), el papel (0,3%), las “máquinas y aparatos eléctricos” (0,3%) y los “muebles y otros productos industriales” (0,5%), entre otros. Por el contrario, hubo dos rubros que tuvieron subas bastante pronunciadas; fue el caso de las “impresiones” (9,5%) y de “otros medios de transporte” (4%).

En tanto, como se mencionó, la energía eléctrica tuvo una variación de precios al alza del 2,5%, mientras que los productos importados retrocedieron 0,5%, siempre hablando del mes de octubre y en comparación a septiembre.

Los precios de la construcción

También los precios relacionados al sector de la construcción están desacelerando. Según el último estudio publicado por el Indec, en octubre pasado el Índice del costo de la construcción del Gran Buenos Aires (ICC) registró un aumento de sólo 1%. Se trata de un valor sustancialmente menor al registrado en el mes anterior (4,9%).

De acuerdo a lo informado por el organismo, la suba del 1% surge de la combinación de tres factores: el incremento del 1,4% de los materiales, la suba del 0,5% de la mano de obra y el aumento de 1,5% de los gastos generales. Este último incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas.

En el detalle por materiales, se encuentran tanto bajas como alzas. En el último mes el aumento más pronunciado lo tuvieron las griferías (6,3%), los ascensores (3,8%) y los artículos sanitarios de loza (3%). En tanto, los que bajaron de precio fueron los artefactos de iluminación (-1,8%), los productos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica (-1,3%) y los cables y conductores de media y baja tensión (-0,9%).