«La inflación se resuelve anclando expectativas», dijo el ministro Martín Guzmán

El ministro de Economía, Martín Guzmán, planteó la necesidad de lograr consensos a través de un «debate público constructivo», tras señalar que existieron «cuestiones que no funcionaron ni de un lado ni del otro».

«Aspiramos a un debate público constructivo, hay cuestiones que no funcionaron ni de un lado ni del otro, por lo tanto vamos a seguir avanzando en la línea que hemos planteado, por el camino que le hace bien a la Argentina», dijo Guzmán en el evento «Construyamos un País Sustentable» organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham).

En ese sentido, el economista nacido en La Plata dijo que el país necesita lograr consensos en temas como endeudamiento, sostenibilidad fiscal, ciencia, salud, tecnología y educación.

«La sostenibilidad de las deudas públicas externas es una condición necesaria para cualquier desarrollo económico y social, gobierne quien gobierne. La sostenibilidad fiscal también es un activo para quien sea, creas cual creas que debe ser el rol del Estado, porque la estabilidad es un activo para el país. La ciencia, la tecnología, la educación, todo eso debe ser también política de Estado», consideró el funcionario. El ministro también se refirió a la importancia de «anclar expectativas» para bajar los niveles de inflación: «Acá no hay cuentos, esto es ver para creer, y para creer hay que hacer», señaló.

Martín Guzmán en el evento ´Construyamos un País Sustentable´ organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina./ Foto Gustavo Amarelle

En esa línea, dijo que la desaceleración se logra atacando las múltiples causas que la generan, y construyendo un programa económico «consistente» -en línea con el crecimiento de la economía- y «creíble».

En palabras de la autoridad ministerial, la credibilidad del programa incluye «un componente fiscal, uno monetario y uno cambiario, y un rol del Estado en la coordinación de expectativas, complementando al programa económico. Ahí aparecen las políticas de precios e ingresos, que en una economía que tiene problemas de coordinación se vuelven un elemento importante».

Desde el punto de vista fiscal, explicó que hay que «actuar con seriedad» para que Argentina ordene sus cuentas públicas de una forma que consistente que conecte el corto plazo con el mediano plazo. En ese sentido, advirtió que ese ordenamiento no se puede «hacer de golpe».

En el plano monetario reiteró que el financiamiento del Banco Central al Tesoro debe ir convergiendo gradualmente a cero y las tasas de interés deben ser positivas, ya que en una «economía bimonetaria» es «muy importante ir construyendo confianza en la moneda local y tener consistencia en la generación de divisas del país y la evolución de los agregados monetarios».

Guzmán también volvió a hacer hincapié en la meta de acumulación de reservas para garantizar un crecimiento duradero y una estabilidad macro, y resaltó que «la economía tiene que crecer a una velocidad que sea compatible con el objetivo de acumulación de reservas».

En otro tramo de su discurso, el ministro subrayó que uno de los objetivos macroeconómicos es la «recuperación del poder adquisitivo, con un perfil productivo que sea consistente con las proyecciones de crecimiento económico» y aseguró que «con estos niveles de inflación se busca que haya paritarias (algunas se han adelantado) para que el salario real crezca».

Al momento de referirse al capítulo inversiones, Guzmán remarcó que la Argentina se encuentra en un momento «histórico», ante una gran oportunidad que hay que aprovechar, particularmente en el sector energético.

«Acelerar el desarrollo del sector energético podría ser transformacional para la Argentina tanto desde lo productivo como desde lo macroeconómico» porque «tendría un impacto en la estabilidad cambiaria, en la estabilidad de la balanza de pagos» y posibilitaría la «reducción de los subsidios energéticos», aliviando así la situación fiscal.

Por último, el titular del Palacio de Hacienda ratificó el compromiso para «cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional», con el objetivo de «transitar un camino sano» para la economía argentina.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó este martes la recuperación de la economía argentina, el crecimiento de las inversiones y aseguró que hay un sendero macroeconómico claro, al disertar en un encuentro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham).

Ante la situación tan delicada que nos tocó en el inicio, agravada por la pandemia, hubo respuestas macroeconómicas sólidas, está claro hacia donde se va; recuperamos la política industrial, productiva. estamos viviendo un escenario de inversiones importantes», aseguró el Ministro.

Dijo que «la inversión privada en Argentina creció cerca de 30% en términos reales, desde que se inició el gobierno de Alberto Fernández en Argentina han habido más de 200 proyectos de inversión, algunos ya ejecutados o en ejecución, por 52.000 millones de dólares».

En este sentido, Kulfas afirmó que «está volando la inversión en energía, en minería, se ve a la Patagonia como un espacio importantísimo de inversión», como también está yendo bien «en el rubro alimenticio». «Hoy tenemos un escenario industrial muy dinámico, esta industria argentina ha recuperado todo lo perdido en pandemia y está en un nivel superior al inicio de la crisis de 2018, podemos decir con orgullo que está de pie la industria argentina», subrayó.

Recordó el ministro que es «una industria que venía muy golpeada y hoy está en una dinámica inversora que hace mucho tiempo no veíamos», con lo cual «es una recuperación más equilibrada que en el pasado, donde crece la inversión, las exportaciones, crece el consumo, aunque menos de lo que nos gustaría por la aceleración inflacionaria».

Acerca de la inflación, dijo que «es un problema muy importante que tiene la Argentina, que se ha agravado porque nos ha tocado una ´época difícil, un mundo que se volvió inflacionario», y que debido a la pandemia se generaron «desajustes, faltan insumos, el costo logístico se incrementó tres o cuatro veces».

En ese sentido, consideró que «hay un punto central que es el tratamiento macroeconómico, la inflación es un fenómeno macroeconómico», y que «hay un programa macroeconómico que es claro, tiene un sendero fiscal en el que apuntamos a llegar al equilibrio fiscal creciendo».

En cuanto a la recuperación de la economía, dijo que «tiene muchos elementos que hace mucho no veíamos, está creando cerca de 20.000 empleos formales por mes en el sector privado, eso no lo veíamos desde el año 2011», y que «por eso bajó tan rápido el desempleo, esperamos continuar por esa senda».

