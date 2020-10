La ingeniosa manera con la que Lizy Tagliani se postuló para reemplazar al Polaco en Masterchef

Compartir

Tras la confirmación de que el cantante tiene coronavirus, la humorista se dirigió directamente a Santiago del Moro, conductor del ciclo de cocina.

En su segunda semana al aire, Masterchef Celebrity sigue superando los 16 puntos de rating. Sin embargo, el reality de gastronomía de Telefe no escapa a los embates de la pandemia del coronavirus. Y, este jueves, se confirmó la noticia de que uno de sus participantes, Ezequiel el Polaco Cwirkaluk, había dado positivo en el test de COVID-19.

Ante esta situación, la producción del ciclo conducido por Santiago del Moro se vio obligada a buscar alternativas, para poder seguir adelante con las grabaciones durante los catorce días que el cantante deberá permanecer aislado. Y es que, aunque llevan dos semanas adelantadas, en la televisión actual no es grato tener que interrumpir un programa tan exitoso. De manera que, teniendo en cuenta la situación excepcional que se está viviendo en el mundo entro, se decidió buscarle un reemplazo.

“¿A quién les gustaría ver por unos días en #MasterChefArgentina como reemplazo del Polaco?”, le preguntó entonces Del Moro a los televidentes desde su cuenta de Twitter. Y los usuarios de esa red social empezaron a sugerir distintos nombres. Uno de los que más sonó fue el de Mica Viciconte, recientemente eliminada del Cantando 2020. Y esto era algo esperable, teniendo en cuenta que la novia de Fabián Cubero cuenta con un fandom muy importante.

Sin embargo, segura de ser la persona más indicada para ocupar el lugar vacante, Lizy Tagliani decidió autopostularse para el reemplazo. Y, a modo de humorada, fue publicando varios tuits en los que iba cambiando el nombre de la supuesta fanática que pedía su presencia en el certamen.

“Soy Rosa de Haedo”, “Soy Carmen de Patagones”, “Soy Cecilia de Chile”, “Soy Tina Turner de Wisconsin”, fueron los distintos pseudónimos con los que la conductora respondió a la pregunta de Santiago, pidiendo que la convocaran a ella.

Lizy fue una de las primeras famosas que contrajo coronavirus en el mes de junio, mientras estaba al frente de El precio Justo. Y esto, de alguna manera, aceleró el levantamiento del ciclo, en el que también se contagiaron Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti. Pero, por suerte, su proceso fue asintomático y a las dos semanas recibió el alta médica.

A principios de septiembre, cuando estaban a punto de comenzar las grabaciones de Masterchef Celebrity, Del Moro había dado positivo en el test de coronavirus. Entonces, se temió que estuviera en jaque el comienzo del certamen. Sin embargo, el conductor transitó la enfermedad sin mayores inconvenientes y pudo volver al trabajo para la fecha estipulada.

No obstante, a la semana siguiente se confirmó el positivo de Analía Franchín, quien unos días antes había estado haciendo la sesión de fotos para el programa junto a todos sus compañeros, a excepción de El Turco García, quien por entonces también se estaba recuperando del COVID-19.