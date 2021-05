“La inmunización de presos se realiza porque de provocarse un brote, se ocuparían todas las camas”

Compartir

El ministro de la Comunidad, a cargo de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, explicó el motivo de la aplicación de dosis contra el coronavirus a las personas privadas de su libertad.

En este sentido, Gómez precisó que la estrategia de vacunación empleada desde el Gobierno de Formosa es la de “vacunar a las personas más vulnerables al virus y en las zonas de mayor circulación”, por tal motivo, agregó que “todas las personas, mayores de 60 años ya han recibido su primera dosis contra el coronavirus en toda la provincia; y ya estamos avanzando, en Clorinda y Formosa capital, con las segundas dosis para aumentar la capacidad de respuesta inmune”.

Asimismo, este miércoles y jueves respondió en la conferencia del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián”, cuestionamientos sobre la inmunización de personas en las cárceles.

“El vacunar a las personas privadas de su libertad tiene una explicación epidemiológica, no es por su condición de presos, sino que, al estar alojados juntos en un determinado lugar, como las cárceles, y de provocarse un brote de contagios en ese lugar ocuparían todas las camas de los hospitales de una sola vez, de la noche a la mañana, camas de terapia intensiva y respiradores”, detalló.

“Al vacunarlos, protegemos al resto de la población. Es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud”, recalcó el funcionario.

En este orden, subrayó que la estrategia de inoculación abarcó a los adultos mayores, luego a las clases siguientes y grupos de riesgo; “no por grupos, sino tendríamos que decir: vacunamos a tal sector de la Administración Pública, de la construcción, del Banco, a los que trabajan en el supermercado, a los que trabajan en los colectivos, en Aguas de Formosa, y eso no tiene sentido epidemiológico. Sé que todos necesitamos las vacunas, pero hay un orden y un norte que es el de proteger a las personas más vulnerables”.

Marcó que los adultos mayores corren más riesgo de perder la vida al enfrentarse con la enfermedad, por ello se comenzó con este grupo etario; e indicó que “al ser mayores, su sistema inmunológico no responde como en el de personas jóvenes y suelen tener enfermedades crónicas que empeoran el cuadro, como diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas y renales, obesidad,etc.; por lo que se los vacuna primero y luego va bajando el rango de vacunación como lo venimos haciendo”.

Señaló, que la estrategia de vacunación es “lo más justa posible”, y que “no podemos vacunar por grupos”.

Por último, Gómez recalcó que la batalla es contra el coronavirus y que, desde el Estado provincial, “pretendemos hacer lo mejor posible para beneficiar y proteger a la mayor cantidad de formoseños y formoseñas con esta inmunización. Está dando muy buenos resultados, lo podemos ver en Clorinda, que tiene a su población de las clases 1976 y anteriores inmunizadas y el nivel de contagios está amesetado”.

“Por formación política, cristiana, nosotros somos muy optimistas con este plan de vacunación, se están haciendo bien las cosas. Debemos darle un tiempo a la vacuna para que pueda actuar, mientras tanto debemos cuidarnos, seguir manteniendo las medidas sanitarias, de lo contrario, seguiremos lamentando la pérdida de vidas”, concluyó.

