La inquietante bomba política del Turco Asís sobre Cristina

El escritor y periodista comparó la situación de la expresidenta con la de Lula da Silva y Donald Trump, quienes fueron electos mandatarios de sus respectivos países pese a haber sido condenados previamente por la Justicia. El 2025 será un año clave para las aspiraciones de Javier Milei, quien apunta a conseguir la mayoría en el Congreso y seguir impulsando, sin obstáculos y sin necesidad de recurrir al veto, las más de tres mil reformas estructurales que dice tener pendientes.

Sin embargo, y pese al «éxito» financiero de su programa y de los números que le devuelven algunas encuestas, Jorge «Turco» Asís cree que el libertario no tendrá el camino allanado y deberá lidiar con una Cristina Fernández de Kirchner que se quedó con el Partido Justicialista y que se consolida como la máxima figura opositora del país.

En ese sentido, y a pocas horas de que se conozca el fallo de la Cámara de Casación que podría confirmar su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, el analista advirtió sobre la situación de la ex presidenta, que al igual que Lula da Silva en Brasil, o de Donald Trump en Estados Unidos, podría verse «favorecida» por un fallo judicial en su contra.

«La justicia, que no es divina y castiga con crueldad, es el factor inapelablemente más eficaz de la promoción política», afirma Asís.

«Lo prueba el sistema jurídico brasileño (…) Encerraron durante años al expresidente Lula da Silva por un departamento luminoso en el Santa Teresita del Brasil, con el propósito de sepultarlo en el desprestigio. Acaso sin darse cuenta, al final lo condecoraron con la transitoria absolución, a los efectos de convertirlo de nuevo en el presidente del país más importante del subcontinente», señaló sobre el caso Brasil.

Esta misma situación se repitió recientemente en EE..UU., donde Donald Trump le arrebató en las urnas el poder a los demócratas.

«Lo prueba, también, el delincuente frontalmente condenado Donald Trump, que vuelve a presidir con la deplorable corbata carmesí la superpotencia más relevantemente nuclear del universo, ante el rostro triste, casi perplejo, de los distraídos jueces persecutorios que supieron condenarlo probablemente influenciados por la pasión del Partido Demócrata», indicó,

Con estos antecedentes, el escritor y periodista pidió prestar especial atención a lo que podría pasar en la Argentina, en lo que significa además un llamado de atención para Milei y su futuro.

«La Justicia argentina tampoco se queda atrás en el vasallaje del ridículo. Se incorpora en la cadena del error para consolidar desde Casación la condena aleccionadora de CFK, inhabilitada para ejercer cargos públicos hasta la eternidad. Significa confirmar que la justicia durante los años de Javier Milei continúa con las pifiadas torpemente similares de la justicia de los años de Mauricio Macri, para instalar a CFK como protagonista exclusiva de la polarización», apuntó.

«Estrategia perfecta, pero ¿y si Cristina les vuelve a ganar? Penúltimo eslabón de la cadena del error estéticamente condenable», finalizó Asís un nuevo posteo de su tradicional blog.