La insólita coincidencia entre Nazarena Vélez y Daniel Malnatti en la mesa de Juana Viale

En el mediodía de este domingo, Daniel Malnatti visitó Almorzando con Juana (El Trece), el programa conducido por Juana Viale. Allí, en medio de una conversación distendida con el resto de los invitados revivió una de las anécdotas más insólitas relacionadas con el histórico show conducido por Mirtha Legrand: el robo de saleros. La charla, enmarcada por un tono humorístico y cargada de complicidad, dejó en evidencia cómo un simple objeto puede convertirse en el centro de una historia llena de curiosidades.

Juana recordaba este suceso, por lo que una de las primeras cosas que hizo cuando se sentó en la mesa fue agarrar el salero y pimentero y decir: “A vos te quiero decir que esto te lo voy a mantener lejos”. Ante esa declaración, Malnatti recordó entre risas que en dos ocasiones distintas tomó saleros del programa de la diva de los almuerzos. “En realidad, antes los regalaban”, justificó, evocando una época en la que estos objetos formaban parte de las cortesías habituales del icónico ciclo televisivo. Sin embargo, con el paso del tiempo, este gesto cambió. “Tu abuela los regalaba. Después viniste vos y ahí se acortó el presupuesto”, comentó el periodista con humor.

Daniel confesó que los saleros que había tomado del programa no se quedaron solo como un recuerdo en su casa, sino que llegaron a una plataforma de ventas online, donde fueron adquiridos rápidamente. “Cuando los puse en la plataforma, muchos me decían ‘ponelo más caro’, pero no”, relató Malnatti entre risas. Según explicó, los objetos tuvieron una rápida aceptación: “En un día los vendí, y con la plata invité a comer a mis amigos”.

Este recuerdo generó la confesión de Nazarena: “Qué capo. Pensar que yo alguna que otra vez también me los he llevado, porque era como muy usual para los que veníamos. Ahora vean en las plataformas”. A pesar de los chistes, el periodista le dio una particular idea a la conductora de los famosos almuerzos.

En medio del humor y las anécdotas sobre los saleros, Malnatti planteó una sugerencia que desató nuevas risas, pero también dejó espacio para reflexionar. Propuso que, al final del ciclo del programa de Juana, se realizara un sorteo o una subasta con la vajilla utilizada en la emblemática mesa. El objetivo: destinar lo recaudado a una causa benéfica, como el apoyo a comedores comunitarios.

“Si vos al final del ciclo sorteás toda la vajilla… imaginate la gente, se va a recontra copar”, comentó Malnatti. Juana respondió con entusiasmo a la sugerencia, calificándola como una “buena idea” y añadiendo que lo discutirían en la mesa de producción.

Aunque el tono se mantuvo relajado, la posibilidad de transformar un elemento cotidiano en un instrumento para ayudar destacó como un ejemplo de cómo las plataformas televisivas pueden generar impacto más allá de su contenido habitual.

Cabe recordar que el hombre se tomó el tiempo de hacer la publicación en la plataforma de compras con una descripción que llamó la atención de todos. “Vendo salero de porcelana modelo Mirtha Legrand. Original”, decía el título de la publicación.”Sentite Melconián, López Murphy o Dani La Chepi con solo sentarte en tu mesa”.