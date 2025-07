La insólita pelea por los baños del Senado: los K le piden a Villarruel que impida el ingreso de policías

Si algo le faltaba al Congreso era una insólita pelea entre el Senado y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el uso de los baños del Palacio Legislativo y otros espacios por parte de los efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería durante los operativos que se despliegan cada miércoles por la habitual marcha de los jubilados.

La polémica se encendió a partir de una nota del bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP), firmada por 8 senadores, entre ellos el ultra K Oscar Parrilli, dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en la que se pedía a la vicepresidenta y titular del Senado que tome medidas para «ordenar y regular la presencia de los integrantes de las distintas fuerzas de seguridad en el ámbito del Honorable Senado».

“Desde el Honorable Senado debe armonizarse la concurrencia del personal de las distintas fuerzas y el uso que hacen en el Senado de sus espacios comunes y de los sanitarios, aseguran el bienestar y la prioridad a los empleados de esta casa que cumplen funciones administrativas”, plantea puntualmente el documento ingresado el 18 de julio.

La carta de los K fue aprovechada por la ministra Bullrich, quien calificó como «insólito pero real», al pedido de los senadores e hizo hincapié en el uso de los baños. «Ya sabíamos que no los querían… pero ni para ir al baño los dejan», deslizó la funcionaria.

Desde la cartera de Seguridad no anticiparon las medidas que adoptarán frente al reclamo de los senadores, y sólo explicaron que la decisión de Bullrich fue «exponer la situación».

Frente a las declaraciones de la ministra a través de las redes sociales salió al cruce el senador de Unión por la Patria Carlos Linares (Chubut). «Creo que usted, o alguno de sus esbirros que le hicieron llegar la nota de mi autoría, deberían mejorar su comprensión lectora», le respondió el legislador.

En este sentido, Linares negó que se haya solicitado que las fuerzas de seguridad dejen de usar los baños del Senado. «Al contrario, la Policía Federal, encargada de la seguridad del Senado, los utiliza con absoluta normalidad todos los días», agregó

Lo que planteó el senador kirchnerista es que el Senado deje ser utilizado como «cuartel para sus operaciones de los miércoles, destinadas a reprimir a los jubilados que protestan por haberes dignos».

El peronista Antonio Rodas (Chaco) también salió a aclarar el espíritu y contenido de la nota y remarcó que es «una demanda de organización logística, no una crítica institucional ni una postura ideológica». Asimismo acusó a la ministra de tener «una lectura sesgada, basada no en los hechos objetivos sino en apreciaciones ajenas a la comunicación original».

En tanto, Victoria Villarruel, quien viene capeando la pelea interna con la Casa Rosada y Javier Milei, debe resolver qué responde al pedido de los senadores peronista. Por lo pronto, en el entorno de la vicepresidenta entienden que los baños del Senado, como en todo organismo del Estado, son «públicos».

Por su parte, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza) calificó como «inaceptable» el pedido del kirchnerismo y deslizó que detrás del documento hay «un sesgo ideológico» contra el personal de seguridad. «Esto es una falta de respeto y una humillación», apuntó el senador.

A la controversia se sumó también la senadora radical Carolina Losada, quien cargó contra el kirchnerismo y ofreció a Villarruel que ponga a disposición el baño de su oficina en el Congreso para que lo usen las fuerzas de Seguridad. «Otro ejemplo más de los que desprecian a quienes nos cuidan», transmitió la senadora por Santa Fe.

Por ahora, la nota no genera preocupación en el oficialismo aunque el escenario no es el ideal para dejar cabos sueltos ya que la Secretaría Administrativa del Senado se encuentra vacante desde la renuncia de Eduardo Viramonte Olmos, quien se fue porque no contaba con las facultades necesarias para el cargo.

En el Senado, advierten que el peronismo puede imponer su mayoría para designar al nuevo secretario y así sacar una resolución que defina la controversia a su favor. Aunque vale aclarar que eso no será sencillo porque el secretario administrativo se mueve de acuerdo a las facultades delegadas por la vicepresidenta.