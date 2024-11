La insólita revelación de Liam Gallagher sobre la canción más popular de Oasis

Desde su lanzamiento en 1995 como parte del álbum (What’s the Story) Morning Glory?, la icónica canción Wonderwall fue un himno para los fans de Oasis y un pilar de su legado musical. Sin embargo, el propio Liam Gallagher, quien interpretó la canción innumerables veces en vivo, confesó que no sabe tocarla en la guitarra. “Es una broma, ¿verdad? Ni siquiera sé cómo tocarla”, dijo en una entrevista con The Sun. Aunque la declaración pueda sorprender, Liam no considera que esto sea un problema, ya que continúa cantándola en sus conciertos para el deleite de sus seguidores.

La relevancia de Wonderwall

A pesar de las críticas que a veces recibe por ser una de las canciones más escuchadas y repetidas, Wonderwall sigue siendo un fenómeno global. Según explicó Liam, aunque algunos digan estar cansados de escucharla, el ambiente cambia drásticamente cada vez que empieza a tocarla en vivo. “La gente pierde la cabeza, todos están emocionados. Es un tema inmenso en todo el mundo”, comentó al mismo medio.

Incluso con la evolución de su carrera como solista, Gallagher nunca consideró abandonar este clásico. Con un arreglo actual que incluye guitarra acústica y violonchelo, el músico siguió interpretándola como una forma de honrar la conexión que tiene con sus fans. Para él, satisfacer al público es una prioridad, especialmente cuando hay nuevas generaciones descubriendo la música de Oasis.

Aunque Wonderwall sigue siendo uno de los temas más icónicos de Oasis y un favorito indiscutible de los fans, la relación de Liam Gallagher con esta canción tuvo altibajos. Si bien actualmente disfruta interpretarla y reconoce su valor como parte de su legado musical, hubo un tiempo en que no soportaba escucharla o cantarla.

En una conversación con LADBible, Gallagher confesó que durante años la popularidad del sencillo lo enloquecía. “Es buena y todo eso, pero, ¿me estás molestando? ¡Esa canción solía volverme loco!”, dijo. Este agotamiento, causado probablemente por la constante atención que la canción recibía, lo llevó a distanciarse emocionalmente del tema. También expresó su frustración por cómo en Estados Unidos la canción eclipsaba todo lo demás en su carrera musical. “Odiaba que en Estados Unidos solo nos conocieran por esa canción y que me llamaran ‘Sr. Wonderwall’ cuando me veían por las calles”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, su percepción cambió. “A medida que me hice más viejo, me empezó a gustar otra vez”, declaró, mostrando cómo su madurez y el aprecio de los fans influyeron en su reconciliación con la canción.

La esperada reunión

de Oasis: conciertos sí,

álbum no

Después de más de 15 años de separación, los hermanos Liam y Noel Gallagher anunciaron su regreso a los escenarios con la gira Oasis Live ‘25, programada para el año entrante. La noticia, que marca su primera actuación conjunta desde 2009, desató un auténtico furor entre los seguidores de la banda británica.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los fans. Aunque Liam Gallagher alimentó rumores sobre un posible nuevo álbum de Oasis con comentarios en sus redes sociales, recientemente desmintió estas declaraciones. “Estaba bromeando, joder, todo el mundo está un poco tenso estos días”, explicó, aclarando que no hay planes para grabar nueva música.