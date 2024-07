La interna de Pro: la pelea entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich dificulta la convivencia en el bloque de Diputados

El expresidente no permitirá el desembarco de la ministra de Milei al frente de la Asamblea del partido; en la bancada que lidera Cristian Ritondo descartan una fractura, pero advierten “un escenario complejo”.

La decisión de Mauricio Macri de desconocer un acuerdo partidario implícito con Patricia Bullrich marcará un punto de inflexión en Pro. El expresidente impulsa al legislador Martín Yeza como presidente de la Asamblea Nacional, rol originalmente previsto para la ministra de Seguridad de Javier Milei tras un trabajoso entendimiento de la dirigencia amarilla. Este inminente incumplimiento tensará aún más la ya compleja convivencia dentro del bloque de diputados macristas, con 37 integrantes, donde hay solo cinco que se referencian con el liderazgo de la ministra libertaria y apuestan a librar una batalla “desde adentro”.

“Vamos a exponer la falta de palabra, pero seguiremos dentro del bloque”, sintetizó un diputado vinculado a Bullrich. Un portazo de los peones de la ministra podría profundizar la vulnerabilidad parlamentaria de Milei, quien si bien contará con un puñado de legisladores más, deberá igualmente recurrir al resto de la bancada Pro. Esta estrategia se vincula con las declaraciones de Damián Arabia, Silvana Giudici y Patricia Vázquez, cercanos a la ministra, que resaltaron el “valor de la palabra” de un expresidente y marcaron la importancia de “cumplir los acuerdos”.

“No es el momento de poner como prioridad el tema partidario ni personalista. Es momento de ocuparnos de los problemas acuciantes que todos los argentinos estamos padeciendo. No es oportuno”, consideró Vázquez en diálogo con LA NACION. No obstante, deslizó: “Mi pertenencia es la de siempre, en lo partidario y las ideas. Lo más importante son las ideas y si lo partidario no cumpliera, me decepcionaría”.

Se terminará de definir en el evento partidario previsto para este jueves en el Hotel Abasto, donde se reunirán 204 asambleístas de las 24 jurisdicciones -representadas proporcionalmente a la cantidad de afiliados- que votarán por el titular del órgano legislativo del partido. No obstante, en la antesala de la elección, la dirigencia Pro se prepara para el desembarco de Yeza, un fiel ladero del expresidente, en el lugar prometido a Bullrich cuando Macri se disponía a sumir como Presidente del consejo directivo -el órgano ejecutivo del espacio-.

La contienda partidaria entre Macri y Bullrich no es nueva. Surgió después de las primarias del año pasado, cuando Milei se plantó en el escenario político como una opción de peso con serias posibilidades de ganar la presidencia. Con su llegada al poder, el macrismo se bufurcó: mientras que el expresidente representa al sector que se ve como una oposición colaborativa al Gobierno, la funcionaria es la cabeza nacional de quienes tienen la voluntad de fusionarse con La Libertad Avanza (LLA).

Tras la sanción de la Ley Bases, y a casi siete meses del desembarco libertario en la Casa Rosada, estas diferencias se tornan cruciales. El compendio de legisladores Pro funcionó hasta ahora como un bloque satélite del oficialismo. Sin embargo, el jefe del espacio y alfil del expresidente, Cristian Ritondo, adelantó que después de haberle dado las herramientas legislativas al presidente llega una “nueva etapa”. Con una agenda plagada de iniciativas que podrían doblegar el programa económico del Gobierno -prioritario para el Presidente-, como el financiamiento educativo, la restitución de un fondo para pagar los sueldos docentes y la reforma jubilatoria, la alianza de LLA con Pro se torna más que relevante.

En el Senado, en tanto, el expresidente cuenta con cinco de seis legisladores. Solo Guadalupe Tagliaferri, aliada al exalcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no responde directamente al expresidente. Bullrich no cuenta con alfiles en la Cámara alta. Macri ya dio indicios de un desmarque de la agenda oficialista. La primera señal fue el informe de la Fundación Pensar, comandada por María Eugenia Vidal, que señala “más interrogantes que certezas” en este primer semestre de administración libertaria. Para muchos macristas, este documento fue “inoportuno”. Su publicación se dio en paralelo a una escalada del dólar blue y una caída de los bonos argentinos en los mercados financieros.

Este miércoles por la mañana, en tanto, Ritondo expuso sus reclamos en LN+: dijo que debería haber una salida rápida del cepo al dólar, que la Casa Rosada tiene que cumplir con la porción de coparticipación que le adeuda a la Ciudad y que se debe acelerar la gestión. Por la tarde, la bancada macrista presentó un proyecto de resolución para solicitarle al Ejecutivo que “realice todas las gestiones que fueran pertinentes y necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” sobre la quita de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires por el gobierno de Alberto Fernández.

El diputado y jefe del bloque Pro acaba de asumir como presidente del partido en la provincia de Buenos Aires. A través de X anunció la formalización de su rol partidario y destacó: “Comenzamos una nueva etapa para recuperar la esencia del Pro”. Por último, concluyó: “Vamos a reconstruir nuestro espacio y volver a ser la principal opción de cambio para tener una provincia normal”.

Su desembarco en el macrismo bonaerense se dio tras una renuncia en masa de la cúpula dirigencial del partido, que forzó el desplazamiento de Daniela Reich -senadora provincial y mujer de Diego Valenzuela, aliado a Bullrich- de la presidencia. Esta jugada se gestó después de una reunión entre el intendente de Tres de Febrero, la ministra de Seguridad y el armador libertario, Sebastián Pareja, que derivó en una ruptura en la legislatura bonaerense. Del bloque Pro, donde quedaron 12, se fueron cinco diputados aliados a Bullrich que formaron un espacio llamado Pro-Libertad. En el senado bonaerense, en tanto, Reich formó un monobloque.