La interna entre los Kirchner y Kicillof vuelve a sacudir al peronismo y complica la convivencia bonaerense

Axel Kicillof está parado en el centro de la escena política de la provincia de Buenos Aires y, lentamente, pasará a ocupar un lugar en el escenario nacional. Es parte de un camino que está dispuesto a recorrer para construir un liderazgo que trascienda la provincia, impulsar una discusión del peronismo en el interior y darle solidez a un proyecto político que tiene, como objetivo final, ser candidato a presidente de la Nación en el 2027.

Ese lugar que ocupa está rodeado de presiones que llegan desde La Cámpora, que lo confronta, desde San José 1111, donde Cristina Kirchner hace sentir la cuota de poder que conserva, pero también desde adentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), donde se concentran los intendentes que le responden. En este último caso hay miradas disímiles sobre el camino que debe seguir el Gobernador. El estilo deliberativo de Kicillof, que le da lugar a los jefes comunales para que discutan posiciones en largas reuniones, ha cambiado la dinámica en la toma de decisiones.

Si bien el Gobernador, como es lógico, tiene la última palabra, la postura de los intendentes tiene un peso propio que no tuvo en el anterior mandato del economista. Kicillof lleva adelante una estrategia de diferenciación de CFK y una construcción de su liderazgo que, en muchos casos, le hace morder la lengua a los más duros del esquema político que lidera. A los que quieren más velocidad y más contundencia en sus decisiones. Y a los que quieren, sobre todas las cosas, que dé señales contundentes de un quiebre con los Kirchner y La Cámpora.

Esa postura interna expone dos realidades. La primera es que la mayor parte de los intendentes de la provincia de Buenos Aires ven en el Gobernador a un líder en crecimiento, que necesitan consolidar para, en el menor tiempo posible, limitar la influencia de la ex presidenta dentro del esquema político y en las decisiones electorales. Porque, como confesó un experimentado dirigente del conurbano, “a los intendentes peronistas les gustan que los ordenen y los conduzcan”.

Quieren convertir a Kicillof en jefe, pero se enfrentan a un dirigente que tiene un estilo de jefatura diferente a la que conocen. El desafío es por dos. El Gobernador tiene que mantener el equilibrio en una estructura que le está sirviendo de base para discutir poder dentro del peronismo y los intendentes deben adaptarse a un liderazgo que se está reconfigurando como consecuencia de los resultados electorales, las disputas internas y las ambiciones del futuro.

La segunda realidad es que Kicillof avanza a paso firme, pero con tiempos y formas que son distintas a las que muchos jefes comunales quisieran. Algunos ya se hubiesen distanciado del cristinismo, otros hubiesen salido a pedir en público la conducción del PJ y otros ya hubiesen empezado a viajar a las provincias para edificar un liderazgo por fuera de los límites bonaerenses. Cada cual tiene su libro, sus intenciones y sus necesidades.