«La intervención es una actitud política hostil, de llevarla a cabo no recae en Milei»

Con la convocatoria oficial por parte del gobernador Gildo Insfrán, la provincia de Formosa se prepara para un hito histórico: la reforma de su Constitución. La expectativa es palpable, especialmente de cara a la sesión preparatoria que marcará el inicio de los trabajos de la Convención Constituyente. En este contexto, el Dr. Esteban López Tozzi, de La Libertad Avanza, brindó una entrevista en el programa radial “Exprés en Radio FM VLU 88.5” del Grupo de Medios TVO, donde compartió sus perspectivas sobre este crucial proceso.

Inminente inicio y dinámicas de la Convención

La firma de la convocatoria por parte del gobernador Insfrán el día de ayer, según lo informado por el Dr. López Tozzi, da luz verde para que los constituyentes reciban las notificaciones oficiales del Tribunal Electoral. La sesión preparatoria será fundamental para la elección de autoridades y la conformación de las comisiones de trabajo, siguiendo una dinámica similar a la de la Legislatura Provincial.

“Desde las formas no va a haber ninguna modificación”, afirmó López Tozzi, explicando que los diputados constituyentes —nombre correcto, aunque se les llame convencionales— están equiparados a la figura del diputado y trabajarán bajo el mismo reglamento de la Legislatura.

Sin embargo, la Convención tiene la particularidad de un plazo definido: 30 días de trabajo, prorrogables por otros 30 días más, es decir, un máximo de 60 días para finalizar la reforma. Además, una vez reunidos, los convencionales están facultados para definir su propio reglamento de funcionamiento.

La reelección indefinida y el rol de la Corte Suprema

Uno de los puntos neurálgicos de esta reforma es la posible modificación del artículo 132 de la Constitución Provincial, que rige la reelección indefinida. López Tozzi enfatizó que esta Convención no surge de una decisión política del gobierno provincial, sino de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Esta circunstancia, a su entender, debería motivar al oficialismo a actuar con mayor prolijidad y a garantizar la participación de todos los sectores.

“No creo que vaya a ser una constitución de consenso, porque ellos van a imponer su mayoría. Ahora, dudo mucho de que se animen a cortar los derechos de los convencionales constituyentes y los demás sectores”, señaló.

Subrayó que, al avanzar sobre un artículo tan sensible como la reelección indefinida, el oficialismo no debería exponerse a una “actitud de atropello” que podría generar futuras intervenciones federales, ya que la Constitución Nacional exige garantizar el federalismo y la forma republicana de gobierno (artículos 5 y 6).

Estrategia de La Libertad Avanza: consenso opositor y modelo libertario

En cuanto a la metodología de trabajo de La Libertad Avanza, el Dr. López Tozzi destacó la presencia de Atilio Basualdo como figura política principal, secundado por los abogados Pablo Miguel y Sofía Fridman. Estos últimos ya están trabajando en un “modelo de constitución libertaria”, un documento que se presentará al arco opositor para buscar el mayor consenso posible.

“Entiendo que sería sano, no que ningún espacio político opositor vaya con su Constitución, sino que traten de amalgamar lo más que se pueda las distintas visiones”, expresó López Tozzi, si bien aclaró que la autonomía de los convencionales es total una vez conformado el cuerpo.

La posibilidad de un trabajo conjunto del arco opositor es vista como necesaria para unificar esfuerzos ante la minoría numérica.

La interna de La Libertad

Avanza y el rumbo nacional

Consultado sobre la fragmentación dentro de La Libertad Avanza en Formosa, López Tozzi reconoció que, como espacio político nuevo, es natural que surjan divisiones. No obstante, anunció la realización del primer Congreso Provincial de La Libertad Avanza el 1 de agosto.

Aseguró que las directrices nacionales, transmitidas por Karina Milei y Martín Menem, serán cruciales para ordenar el espacio y que todos los actores reconozcan el liderazgo de la hermana del Presidente y del Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Alianzas futuras y críticas

a la oposición tradicional

Respecto a las acusaciones de que La Libertad Avanza en Formosa tiene un “color naranja” o que otros partidos representan mejor las ideas libertarias, López Tozzi fue contundente. Explicó que la complicación para la formación de alianzas no radica en quién se dice más o menos liberal, sino en el comportamiento de los partidos tradicionales.

Mencionó el ejemplo de la UCR, donde mientras se intentaba dialogar para una alianza, sus miembros salían a criticar a La Libertad Avanza públicamente.

“Lo que complica es que hay una profunda desconexión de los partidos políticos tradicionales de la provincia, que por un lado se sientan en una mesa a decirte una cosa y por el otro después salen a declarar cosas totalmente contrarias”, sentenció.

En este sentido, La Libertad Avanza evaluará “absolutamente todo” para evitar la repetición de escenarios donde actores políticos abandonan el proyecto.

Intervención Federal: una cuestión del Congreso, no del Presidente

Finalmente, el Dr. López Tozzi se refirió al pedido de intervención federal impulsado por Francisco Paoltroni. Desmintió la versión de que él hubiera calificado al gobierno de Gildo Insfrán como legítimo. Aclaró que, si bien el planteo de intervención federal es una “actitud política hostil”, la responsabilidad de llevarla a cabo no recae en el presidente, sino en el Congreso de la Nación, mediante una ley, según lo estipulado en el artículo 75 de la Constitución Nacional.

“Hoy uno analiza el cinco o el seis [de la Constitución Nacional] y entiende que en principio no están dadas las condiciones”, afirmó. Instó a quienes desean la intervención a conseguir más diputados y senadores en línea con sus planteos y a realizar las presentaciones correspondientes en las cámaras, ya que no es una potestad del presidente.