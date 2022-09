«La inversión en educación es la mejor que puede hacer un gobierno»

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández sostuvo ayer que «la inversión que el Estado realiza en educación es la mejor que puede hacer, porque las sociedades más ricas son las que tienen desarrollada su inteligencia», y recordó que en lo que va de su Gobierno se llevan distribuidos 12 millones de libros, mientras para diciembre de 2023 «aspiramos a entregar 36 millones».

«Es absolutamente imperioso y necesario que las nuevas generaciones no pierdan la costumbre de leer», dijo el presidente, quien al mismo tiempo elogió a los docentes que trabajan «silenciosamente» por los alumnos, al hablar en el municipio bonaerense de Marcos Paz durante el acto de entrega de libros para niños de nivel inicial de escuelas públicas, como parte del programa «Libros para Aprender».

Acompañado por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, Fernández resaltó la importancia de la inversión estatal en el sector educativo, que «es la mejor que puede hacer un gobierno» ya que «las sociedades más ricas no son las que tienen petróleo, litio, oro, cobre, son las que tienen desarrolladas la inteligencia».

En el acto, realizado en el Jardín de Infantes N°915 de Marcos Paz, el jefe de Estado hizo una abierta defensa de la educación pública y de los docentes, luego que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijera en declaraciones televisivas que «los maestros tienen que ser muchos más cultos de lo que son» y que «los 1.500 institutos para formar docentes que hay en Argentina tienen dueños que son sindicalistas».

Dirigiéndose especialmente a las maestras de Jardín de Infantes presentes en el lugar, Fernández las elogió porque, dijo, «hacen tanto, silenciosamente, por nuestros hijitos en sus primeros años. Siembran tanto en esos hijos que tanto queremos y les confiamos».

También Sileoni salió al cruce de las declaraciones de Bullrich y, en una serie de mensajes que publicó en la red social Twitter, afirmó que gobierno de Axel Kicillof está «orgulloso de los docentes bonaerenses», al tiempo que le pidió a la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) «respeto» para esos profesionales, quienes no merecen «ser tratados con tanta irresponsabilidad».

El presidente en su discurso dejó en claro los contrastes entre la política educativa desarrollada por su gobierno y la gestión anterior de Mauricio Macri, quien dejó «paralizada la construcción de 196 escuelas en la provincia de Buenos Aires, algunas con el 70% de su desarrollo», comentó.

«Vaya a saber por qué las paralizaron, pero nosotros con Axel nos propusimos terminar todo eso y avanzar en todo y lo estamos logrando», afirmó Fernández, quien destacó otras líneas de inversión que el gobierno realiza en el sector educativo.

Así, señaló que se han distribuido «más de medio millón de netbooks del programa Conectar Igualdad», y otorgado «más de 1,5 millones de becas Progresar», junto con el Programa «Libros para Aprender» a través del cual se distribuirán más de 3.400.000 ejemplares a 1.300.000 chicos de 18 mil escuelas en todo el país, por un monto de alrededor de 2.800 millones de pesos.

Puntualizó la importancia de que los niños tengan el «primer contacto con ese mundo mágico que es un libro» y de que «las nuevas generaciones no pierdan la costumbre de leer, algo absolutamente imperioso y necesario», porque «si bien es cierto que la tecnología nos impulsa a mirar internet, nunca se puede perder la magia del libro».

«Es entrar a un mundo imaginario, meternos en ese mundo. Esa es la maravilla de la novela y de los cuentos. Los libros nos ofrecen poesía y nos entra en lo más profundo del alma, y un verso es capaz de penetrarnos de por vida y quedarse en nuestro espíritu. Poder acceder a los libros es algo que no debemos dejar de inculcar», dijo el presidente.

Para Fernández, además, eso «es muy importante porque en la lectura se va construyendo una sana rebeldía, de querer construir el mundo al que uno aspira», y señaló que esperaba que «muchos libros pasen por sus manos a lo largo de su vida, que los diviertan que los entretengan y que los eduquen».

Respecto de la distribución de libros, explicó que entre 2016 y 2019 se entregaron 9 millones de libros y que su administración aspira «a multiplicar más que por 3 ese número. «El año pasado distribuimos 8 millones y medio de libros. En este tiempo llevamos distribuidos 12 millones, y aspiramos distribuir 36 millones de libros para diciembre de 2023».

Por su parte, Perczyk evaluó que «el nivel inicial es determinante, es el primer lugar donde se aprende que uno tiene derechos y que los demás también, donde nos encontramos con otros que son distintos, pero fundamentalmente iguales, por eso es el nivel que más democratiza y que más iguala».

Compartir

Linkedin Print