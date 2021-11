La irónica respuesta de L-Gante a Enrique Pinti tras la fuerte crítica del actor

Compartir

Días atrás, Enrique Pinti lanzó una fuerte crítica sobre L-Gante y desató indignación en las redes. Ahora, el popular cantante decidió respnderle a través de un video en sus historias de Instagram, con un sarcástico comentario destinado al actor.

“Me levanté decidido y creo que me voy a retirar porque acabo de ver una noticia, que un señor Enrique Pinti dijo que yo no tengo talento y soy grasa”, comenzó L-Gante mirando a cámara mientras permancece unos días en Bolivia dando actuaciones en vivo. Luego, el ícono de la Cumbia 420 agregó: “Para el siguiente programa traigamos a un dinosaurio y lo ponemos a hablar de L-Gante así subimos el rating”.

Juan Etchegoyen durante una entrevista en Mitre Live (Radio Mitre) y criticó en duros términos al intérprete de 21 años. “Yo no le veo mucho talento. Por ejemplo, cuando era chico, le veía talento a Antonio Tormo. Talento para meterse en el ambiente. Yo tenía diez años y decía que no cantaba tan mal, que no desafinaba. En cambio, a L-Gante no. Pero también uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”. Y cerró, contundente: “No me llega”.

A mediados de octubre, quien también había cuestionado a L-Gante había sido Patricia Sosa. “Yo no escuché tanto de L-Gante. Escuché el abecedario…”, dijo haciendo referencia a la canción que el joven oriundo de General Rodríguez lanzó y que se volvió viral. “Escuché el otro tema que en el video sale con un arma. Eso del arma ya no me gusta”, siguió la cantante durante un móvil en Implacables. “Después lo vi en reportajes y me pareció divino, un chico muy carismático y buenas intenciones. Creo que en esta época se trata de comunicación que de arte, pasa por cuantos seguidores tenés y no por lo que estás haciendo. Tratemos que todo no sea tan efímero, que quede la letra de una canción”, agregó la intérprete de reconocidas canciones como “Aprender a volar”.

Al leer estas declaraciones, el joven se expresó a través de sus redes sociales y le respondió apelando a la ironía. “Patricia, dejá de loriar (sic) y vení, así le cantas unos temas a mi mamá y las amigas. Pasame tu ryder”, escribió.

L-Gante se encuentra en estos momentos en Bolivia. “Oxígeno 420 pa’ los negros”, escribió Elián Ángel Valenzuela, como es su verdadero nombre, en sus redes sociales, apenas minutos después de haber llegado a ese país. Es que la altura le jugó una mala pasada y tras su arribo al aeropuerto de Oruro el cantante se descompensó y tuvo que ser asistido. Finalmente se recuperó y pudo continuar con el cronograma de shows que tenía establecido.

“Sos bueno, estás enfocado, todos los días proyectas algo nuevo, tenés una agenda/calendario completa de ocupaciones, trabajas mucho, pensás en tu futuro y estás acomodando tu vida y familia. Tan solo con 21. Con eso tenés que estar feliz, tu parte ya está. Tenes la motivación de tu gente y el aguante tuyo de un buen turro de abajo. Que la cuenten como quieran”, escribió en las últimas horas en Instagram con varias fotos de su paso por el vecino país.

