La jefa del FMI recibió a Caputo y dijo que «hay un alineamiento en las prioridades»

Después de dos meses sin verse cara a cara, Luis Caputo se reunió este jueves al mediodía con la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en la sede del organismo en Washington. La reunión de 30 minutos tuvo lugar en medio de la cumbre anual del FMI y el Banco Mundial, un evento que el gobierno buscó aprovechar para destrabar las negociaciones de un nuevo programa de financiamiento.

«La reunión fue muy buena y constructiva, van a seguir apoyando, están conformes con los resultados», dijo un funcionario de la comitiva oficial tras el encuentro, el primero que tuvo Caputo desde julio pasado cuando se reunió con Georgieva en la cumbre del G20 en Río de Janeiro.

En tanto, Georgieva también calificó el encuentro como positivo. «Tuvimos una muy buena reunión, tenemos un alineamiento en las prioridades, lo felicito por el premio que recibió, bien recibido, porque veo objetivamente los indicadores económicos y vemos una mejora», dijo en los pasillos del organismo.

La máxima autoridad del organismo se refirió así al reconocimiento que le entregó ayer la revista Latinfinance como el «mejor ministro de Finanzas del año», un galardón que también le otorgó al exministro de Economía, Alfonso Prat Gay, en 2016 y que surge de una encuesta a bancos e inversores.

«Tenemos un objetivo que es pensar juntos como un equipo que es lo mejor para la Argentina», se limitó a responder Georgieva.Por la mañana, el ministro se reunió con la número dos del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, por casi una hora.

Caputo llegó este jueves a las 9.30 a la sede del Fondo, acompañado del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el titular del Banco Central, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. El ministro confirmó el miércoles que Argentina comenzó a conversar sobre un nuevo programa con el FMI que podría incluir fondos frescos y que debería cerrarse antes de la finalización del acuerdo vigente, aunque el Gobierno todavía no hizo un pedido formal. «Estamos analizando con ellos un nuevo programa, eso sería consolidar lo que estamos haciendo y el dinero adicional podría aliviar las reservas del Banco Central, estamos empezando a debatirlo, pero es un largo proceso», dijo Caputo. «Depende del tipo de programa, naturalmente sería lo más normal (que haya nuevos fondos)», agregó.

En los últimos días, el Gobierno se mostró menos urgido por cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo a partir del supuesto avance en la obtención de otras fuentes de financiamiento. El equipo económico negocia un REPO con bancos privados por cerca de US$ 3.000 millones, entre los que se encuentran el banco Santander y el JP Morgan, entre otros.

Por otra parte, el BID junto con el Banco Mundial anunció el miércoles que la Argentina recibirá US$ 8.800 millones en créditos. La mitad estará destinado al sector público y la otra parte al privado. Según pudo saber Clarín, los proyectos conjuntos entre los organismos para programas estatales permitirían un desembolso rápido, aunque otra parte dependerá del avance de obras. La noticia repercutió positivamente en el mercado local, donde este jueves los bonos respondieron con subas. El principal factor de impulso habría sido el anuncio de los organismos multilaterales. «El mercado quiere ver que suban las reservas. Si el préstamo es al sector público o privado da lo mismo», señalaron desde un fondo extranjero que se encuentra en Washington.

Mientras tanto, el Fondo mantiene una postura cautelosa frente a la Argentina después de las duras críticas de Javier Milei al director del departamento para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés. El economista chileno estará a cargo de la conferencia de prensa de cierre y es visto en Wall Street como una figura de peso.

El esquema cambiario sigue apareciendo como uno de los principales puntos críticos que genera desconfianza en Washington. El organismo exige un tipo de cambio «más flexible», la unificación cambiaria y la salida del cepo, pero el Gobierno teme que un ajuste cambiario acelere la inflación y exige financiamiento para abandonar las restricciones.

Caputo participó el miércoles de una reunión privada con inversores organizada por el Banco Santander. Según pudo saber Clarín, el ministro se mostró optimista y reiteró que no hay prisa para cerrar un acuerdo con el Fondo este año ni para levantar el cepo cambiario. «Si nos ponen condiciones, podemos no aceptarlo. Si nos dan la plata vamos más rápido», resumió un miembro de la delegación.