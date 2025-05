La Joaqui apoyó a Luck Ra luego del confuso episodio que el cantante vivió en Bolivia

El cantante argentino Luck Ra, cuyo nombre real es Juan Facundo Almenara Ordóñez, fue protagonista de un confuso episodio en Bolivia que generó revuelo en redes sociales y medios de comunicación. El miércoles se difundió la noticia de una supuesta detención del artista en el aeropuerto de Santa Cruz, en relación con una denuncia de estafa por un monto de 50.000 bolivianos (aproximadamente 8 millones de pesos argentinos). Sin embargo, horas después, el propio cantante desmintió la información a través de sus redes sociales, asegurando que todo se trató de un malentendido.

De acuerdo con las declaraciones de Gabriel Neme Ballón, director departamental de la fuerza anticrimen en Bolivia, la denuncia contra el artista estaba vinculada a un presunto incumplimiento relacionado con un show previo en el país. Según Neme, la Policía habría procedido a la aprehensión de Luck Ra al arribar al aeropuerto, y se buscaba también a su representante para trasladarlos a La Paz con el fin de determinar responsabilidades penales. La información fue amplificada por la cuenta de redes sociales El Ejército de LAM, que publicó una fotografía de un supuesto documento emitido por la Fiscalía General del Estado de Bolivia, firmado por el fiscal Manuel Nelson Calle Coaquira, en el que figuraba el nombre completo del cantante.

En respuesta a la controversia, el equipo de Luck Ra emitió un comunicado oficial aclarando la situación. El texto indicó: “Queremos aclarar lo que se ha estado comentando en relación a un hecho ocurrido recientemente en Bolivia.La situación fue un malentendido relacionado con un show previo en el país, originado por un incumplimiento en los términos de pago hacia el artista. Posteriormente, se le notificó que el promotor local había iniciado un reclamo.Todo ya fue resuelto. No hubo ningún conflicto mayor. Luck Ra ya se encuentra en la ciudad de Sucre, preparado para presentarse esta noche como estaba previsto”.

El propio Luck Ra reaccionó con humor a los rumores sobre su detención. En sus redes sociales, publicó una imagen recostado en su cama con el mensaje: “Amigos, me acabo de levantar de la siesta y supuestamente estoy preso en Bolivia”. Hoy, por su parte, su pareja, la cantante y actriz La Joaqui, también se sumó al tono irónico al compartir un video en Instagram, donde se ve al artista relajado en una piscina de hotel con un trago en la mano. Acompañó la publicación con la música de Pica, un tema que grabó junto a El Noba, en el que canta “Me gusta cuando hacés quilombo” y una frase: “Si estos son los presos que alguien me espose ya”.

Este episodio ocurre en un momento destacado de la carrera de Luck Ra, quien recientemente inició una gira por España con todas las fechas agotadas. Durante uno de los conciertos, fue acompañado por jugadores del Atlético de Madrid, entre ellos Julián Álvarez, Nahuel Molina, Juan Musso y José María Giménez, quienes asistieron al show y celebraron el cumpleaños del arquero argentino. Tras el espectáculo, los futbolistas visitaron el camarín del cantante, donde compartieron fotos, charlas y regalos. Julián Álvarez, conocido como “La Araña”, le obsequió una camiseta con el número 19, un gesto que Luck Ra compartió en sus redes sociales junto a emojis alusivos.

Además, el cantante cordobés anunció un hito en su carrera: su primer recital en un estadio. El evento está programado para el 4 de octubre en el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield. La noticia fue comunicada a través de un video en sus redes sociales, donde Luck Ra aparece vestido como futbolista en una simulación de cobertura deportiva. La publicación generó una rápida respuesta de sus seguidores, quienes llenaron los comentarios con mensajes de entusiasmo y apoyo.