La Joaqui contó cómo la tiene agendada Luck Ra

La manera en que una persona guarda el nombre de su pareja en el teléfono puede revelar detalles íntimos de una relación y, en ocasiones, desatar conversaciones inesperadas. Este tema cotidiano se volvió eje central en “Rumis”, donde La Joaqui compartió la anécdota sobre el apodo que le puso Luck Ra en su agenda, generando un intercambio cargado de confesiones, risas y reflexiones entre todos los presentes. Así, el debate sobre nombres, emojis y apodos en la agenda de contactos abrió una ventana a las costumbres afectivas y los rituales digitales que acompañan la vida cotidiana de muchas parejas.

“Chicos, el hijo de puta de mi novio me tiene agendada como La Joaqui”, mencionó entre risas, y explicó que nunca cambió el nombre desde que se conocieron. “Yo le digo: Pero Facu, al menos poneme Joaquina”, agregó. Lizardo Ponce no quiso quedarse afuera: “Pará, ¿y vos cómo lo tenés?”, y La Joaqui respondió con sinceridad: “Facu con una estrella al lado. O sea que yo sabía que algo más iba a ser, porque lo del emoji significa mucho”. La Tía Sebi analizó entre risas: “Facu, pero de bronca”.

Entre las intervenciones, también surgieron apodos creativos y hasta ironías sobre el significado de cada alias: “La Joaqui me da como muy La Joaqui artista, ¿entendés?”, planteó Lizardo. La Tía Sebi quiso saber: “¿Vos cómo, cómo te gustaría que Facu te agende?”, y Lola propuso: “Para mí, Joaqui”. Lizardo barajó otras alternativas: “Joaquita”, “Joaqui corazón”, pero La Joaqui aclaró su preferencia vinculada a viejas costumbres: “En la ‘a’. En realidad yo era, eh, yo soy de la generación en la que todavía cuando te mandabas mensajes y querías que esté tu amor primero ponías, ponele, el nombre que sea y primero ‘aaa’ para que te aparezca primero en la lista”.

En medio del éxito de su carrera musical y el nuevo público que lo descubrió gracias a su rol de coach en La Voz Argentina (Telefe), Luck Ra vive un gran momento personal al que se suma su noviazgo con La Joaqui. Entrevistado por Vero Lozano, el cantante tuvo palabras de amor sobre el surgimiento de su romance.

“Vivimos en casitas separadas, pero bueno, nos buscamos nuestros tiempos para vernos. Cuando yo puedo ir, voy yo, cuando… Ahora que yo estoy bastante ocupado, se está viniendo un poquito más ella, pero así nos manejamos”, reconoció el cuartetero en Cortá por Lozano (Telefe).

Al ser indagado sobre el surgimiento de su relación, el intérprete de “La Morocha” y “Hola perdida” se sinceró sobre su historia de amor. “Cuando me puse con ella, yo creo que era una persona que ya estaba muy seguro de mí mismo. Yo no estaba buscando la mejor pareja, pero apareció ella y, la verdad que me enamoro. Me enamoré”, compartió, con su simpatía habitual.

“Yo la veía por fuera y me parecía una chica ruda, toda así. Dije ‘guau, es terrible red flag, me encanta’. ‘Me quiero poner con esa’. Después la conocí, y es más buena. No podría pedir más nada, la verdad», destacó el artista, cuyo verdadero nombre es Juan Facundo Almenara Ordóñez Del Corazón De Jesús, pero siempre eligió llamarse simplemente Facu, antes del nombre artístico con el que ganó popularidad.

En la entrevista, Luck Ra sorprendió a la conductora cuando contó que todavía no apostó por la convivencia con la cantante de “San Turrona” y “Butakera” y que hoy vive con uno de sus mejores amigos. “Me gusta terminar La Voz y, a menos que esté con mi pareja.. Yo vivo con un amigo y jugamos a los videojuegos en la computadora. No jugamos por guita, es por amor. Es mi terapia de hoy. No voy al psicólogo, yo me juego un FIFA y puteo un rato”, contó. ¿Cómo se organizan a la hora de la intimidad si uno quiere estar con su pareja? “Yo me voy o él se va”, detalló.