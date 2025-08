La Joaqui se defendió de las críticas por sus comentarios sobre La Voz Argentina y habló de su amor por Luck Ra

La presencia de La Joaqui en La Voz Argentina (Telefe), sumada a su relación con Luck Ra, uno de los jurados del programa, la posicionó en el centro de una reciente polémica. Comentarios y bromas que realizó en redes y en el ciclo televisivo encendieron el debate sobre sus actitudes. Críticas, cuestionamientos sobre celos en público y comentarios acerca de las participantes mujeres del certamen la llevaron a responder en una entrevista con el ciclo Los Profesionales de Siempre (El Nueve), donde detalló tanto sus intenciones como sus sentimientos en torno a estas controversias.

En las últimas semanas, la intérprete del RKT recibió una ola de mensajes que la tildaron de “tóxica”, mientras se instaló la idea de que sus reacciones ante los gestos de Luck Ra hacia las participantes cruzaban un límite. Desde la conducción del programa y entre los panelistas se discutió si esos gestos eran parte de un guion compartido o si formaban parte de una actitud más personal y celosa.

Consultada sobre la reacción de la audiencia, la artista explicó de forma directa: “No entienden la Joaqui vibra. Hago chistes y piensan que hablo en serio; después, pobre mi hombre, queda sentenciado. Todos tienen miedo de estar con él”.

Frente a las dudas y rumores de que las participantes femeninas del equipo de Luck Ra podrían sentirse incómodas por sus comentarios, La Joaqui aclaró: “Para que nadie se sienta ofendido, las chicas tampoco, que no piensen que es en serio si soy su fan. De hecho, una de las chicas a la que le hice el chiste de celos es mi favorita. Sé que está mal, que es poco profesional, pero tengo favorita, obvio”.

La artista reveló el trasfondo de su actitud en televisión y plataformas digitales: “Es obvio que era un juego, simplemente mi novio es fanático de los memes. Yo quiero ser aesthetic, no quiero que me comparen con un dragón enojado, pero a él lo hace feliz, así que le sigo el rollo”.

El debate en redes creció con la viralización de un tuit de la cantante en el que negó ser “tóxica”. Consultada en el estudio, subrayó: “Solo soy un ser humano común y corriente, impulsivo, que a veces siente por demás, a veces llora, a veces se irrita y a veces colapsa. Y después me arrepiento como cualquier persona normal”.

Para La Joaqui, la aclaración no fue una necesidad de limpiar su imagen, sino una forma de cuidar a sus pares dentro del programa. “Yo a este punto de mi vida, en mi tercera década entendí que no le puedo agradar a todo el mundo y estoy aprendiendo a vivir con eso. Lo que yo quería aclarar era que las chicas con las que hice el chiste no se sientan que era real, porque las amo y soy su fan y no quería que ellas se sientan incómodas en su trabajo”.

Luego, añadió: “Si yo tuviera una razón para estar celosa con Facu, sería muy injusta. Porque realmente es el hombre más bueno con el que me he vinculado y no me da un motivo para ser celosa”. Y explicó: “Es compleja la industria. Cuando sos mujer tenés que bailar, cantar, verte bien, no enojarte, contestar bien y siento que él re ve, que a mí eso me afecta y que lo tuvo en cuenta y me hace mucha ilusión”.

La conversación también abordó hechos centrales de su vida personal, aclarando qué representa la relación actual con Luck Ra y el contraste con situaciones difíciles del pasado. “Es la primera vez que alguien me quiere bien y se siente mejor de lo que idealicé que se podía sentir. Así que hay que tener paciencia. Es más importante abrirte con la persona indicada que abrirte la edad indicada”, sentenció.

La cantante aprovechó la visibilidad para enviar un mensaje a mujeres que puedan atravesar situaciones de violencia o sentirse atrapadas en relaciones dañinas: “A veces uno parece que está pidiéndole demasiado a alguien, pero en realidad se lo está pidiendo a la persona incorrecta. Es muy difícil cuando estás acostumbrado a solo esos contextos, pero la verdad es que hay amor después del desamor”.

Además, reflexionó sobre el rol de la autoestima y la importancia de su enseñanza: “Me sorprende que todavía no enseñemos clases de amor propio en el colegio. Porque es tan difícil quererse a uno mismo, es el amor más difícil de aprender”, finalizó.