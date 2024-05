La Justicia anuló la sentencia que condenó a Laprovitta Iguri y ordenó realizar nuevo juicio

La medida fue tomada por el máximo tribunal de la provincia luego de revisar el fallo que condenó a la mujer a 15 años de prisión. La determinación fue tomada al advertir que el Tribunal que hizo el juicio, la Cámara Primera en lo Criminal, no respetó el debido proceso al incorporar y usar tardía e ilícitamente, una serie de pruebas que luego fueron usadas en contra de la acusada y como base y fundamento de la sentencia.

El Superior Tribunal de Justicia de Formosa declaró la nulidad de dos puntos de la resolución de “admisión de prueba” dictada por la cámara, mediante la cual se hizo lugar a la incorporación al debate de prueba que no fue ofrecida por la fiscalía en el debido plazo legal.

Tal nulidad fue solicitada por la defensa, el Dr. Juan Manuel Sala, defensor de Mónica Laprovitta Iguri, obteniendo el voto favorable de los Sres. Ministros Dres. Emanuel Hang, Ariel Coll, Ricardo Cabrera y Guillermo Alucín; con el voto en disidencia del Sr. Ministro subrogante Dr. Sergio López.

El fallo ordena dejar sin efecto la resolución mencionada y todos los actos procesales subsecuentes.

Ello implica la realización de un nuevo juicio sin la admisión de 19 documentales y 11 testimoniales, así como la conformación de un nuevo tribunal para llevar adelante el proceso.

Juicio y condena

Ante los dolores que sufría, Mirian Anahí Fischer decidió viajar a Buenos Aires para tener un diagnóstico preciso sobre el origen de los granulomas que le hallaron en los pechos. La biopsia que le hicieron en Formosa, indicó que esas durezas que tenía en el busto estaban compuestas por un material oleoso derivado de un hidrocarburo.

“Su cuerpo es una bomba de tiempo”, le dijeron en un hospital porteño a Fischer. Un mes antes la paciente se había sometido a un procedimiento para endurecer los pechos y glúteos, realizado por una obstetra que se presentaba como médica. Según relató Fischer, la falsa “doctora” -el título de licenciada en obstetricia no la habilitaba para llevar adelante esos tratamientos médicos- , le inyectó varios litros de una mezcla de aceite mineral, con mezcla de hidrocarburos.

Entre el 26 de octubre y el 9 de diciembre de 2018, Fischer junto a Liliana del Carmen Romero, Ivana Villalba, Denise Silvero y Manuela Barreto se sometieron al mismo procedimiento para levantar los senos y endurecer los glúteos con la obstetra Mónica Laprovitta Iguri. Las cuatro primeras pacientes sobrevivieron. Barreto, falleció.

Fischer, Romero, Silvero y Villalba afirmaron que la acusada les vendió un tratamiento que consistía en inyectar ácido hialurónico para levantar dichas partes del cuerpo. Sin embargo, los peritajes confirmaron que, la acusada usó una sustancia similar a la parafina.

La Cámara 1° en lo Penal, de Formosa, condenó a la obstetra a 15 años de prisión por el homicidio de Barreto y las lesiones gravísimas que sufrieron las sobrevivientes.

Los médicos que declararon en el juicio oral concluyeron que la obstetra inyectó a las mujeres “una sustancia oleosa que con el movimiento y el calor corporal va cambiando de posición, dañando la piel porque el cuerpo lo quiere expulsar por resultar extraño e incompatible”.

El tribunal integrado por María Viviana Taboada, Lilian Isabel Fernández y Arturo Lisandro Cabral consideró que durante el juicio oral se probó que la acusada prometía inyectar ácido hialurónico para levantar los pechos de las pacientes. Pero, en lugar de dicha sustancia, cuya utilización está permitida en dosis mínimas, la obstetra, mediante una jeringa puso en los cuerpos de las mujeres un líquido derivado de un hidrocarburo.

“La salud de las tres pacientes que sobrevivieron a la intervención que les hizo la obstetra, está en un riesgo constante e impredecible”, expresó una de las testigos que declaró en el juicio oral que terminó con la condena a 15 años de prisión contra la obstetra formoseña que realizaba procedimientos para endurecer pechos y glúteos.

Según los testimonios y las pruebas que se conocieron durante el debate, la acusada cobraba importantes sumas de dinero para inyectar ácido hialurónico, pero en realidad, colocaba hasta un litro de “una mezcla de hidrocarburos que se produce a partir del petróleo, este aceite mineral tiene características compatible con vaselina o parafina líquida, que es una sustancia cancerígena y posee una foja toxicológica”.

En el juicio, los testigos explicaron que la acusada les pedía que para hacer el procedimiento debían concurrir con xilocaína y un adhesivo de contacto que usaba para cubrir el orificio en el que clavaba la jeringa con la que inyectaba la silicona que guardaba en botellones que tenía en la heladera.

En los fundamentos de la sentencia, una de las integrantes del tribunal consignó que la obstetra aplicó violencia estética sobre las víctimas para convencerlas de que se hicieran el tratamiento que ella ofrecía.

“La violencia estética, como una violencia psicológica que tiene consecuencias físicas en las mujeres es producto de la imposición de un canon de belleza. Ellas son, las narrativas, representaciones y prácticas que ejercen presión y discriminación sobre las mujeres para obligarlas a satisfacer al canon de belleza, el cual se fundamenta en cuatro elementos fundamentales: el sexismo, el racismo, la gordofobia y la gerontofobia”, explicó la jueza Taboada en su voto.

Para la magistrada, la acusada utilizó la necesidad de las víctimas para satisfacer los cánones de belleza para doblegar la resistencia de las pacientes a la negativa de realizar los procedimiento que ella hacía en un consultorio que tenía en su casa de la capital formoseña.

Aunque en los distintos mensajes de WhatsApp, la acusada se presentaba como “doctora”, en realidad era licenciada en obstetricia. Dicho título no la habilita para realizar los tratamientos que promocionaba. Sin embargo, con los conocimientos médicos que adquirió al cursar dicha carrera, estaba al tanto de los riesgos que se corrían al inyectar una sustancia tóxica en zonas vitales del cuerpo.

Manuela Barreto falleció el 9 de diciembre de 2018.

A partir de la reconstrucción del homicidio realizada por los funcionarios del Ministerio Público y recreada en el juicio oral, se determinó que el día anterior, Barreto se presentó en el consultorio de Laprovitta, situado en Roca 857, en la capital formoseña para una nueva aplicación en los senos.

Mientras la acusada le realizaba el procedimiento, Barreto se descompensó. Entonces, la acusada convocó a una ambulancia del servicio de emergencias, que llevó a Barreto al Hospital Central. Ante las complicaciones respiratorias que Barreto sufrió, los médicos que la atendían decidieron trasladarla al Hospital de Alta Complejidad.

En el trayecto, Barreto sufrió un paro cardíaco. Cuando llegó al mencionado nosocomio, fue llevada a la sala de terapia intensiva con respiración mecánica asistida. Murió al día siguiente, a raíz de una sepsis generalizada.

Su esposo, Alejandro Luna recordó ante el tribunal que ante la falta de noticias de Manuela, se dirigió a la casa de la acusada. Desde la vereda veía la placa colocada en la puerta de la vivienda con la leyenda “Dra. Mónica Iguri”.

En su relato ante los jueces, Luna recordó que también observó la moto de Manuela. Ante su llamado, fue atendido por Laprovitta, que le dijo que Manuela había sido llevada al Hospital Central. No pasó inadvertido para Luna que, Laprovitta llevaba en una mano el celular de Manuela.

Ante la actitud reticente de la acusada, Luna siguió con la búsqueda de su esposa y se dirigió al Hospital Central. Allí le dijeron que no habían atendido a ninguna persona identificada como Manuela Barreto, aunque confirmaron que una mujer, de identidad desconocida, había sido derivada al Hospital de Alta Complejidad.

Al mismo tiempo, Claudia, la hermana de Manuela se había sumado a la búsqueda. En el Hospital de Alta Complejidad encontró a Manuela y pudo ver “lo mal que estaba, desfigurada e hinchada y con respirador, hasta que falleció”.

“Cualquier médico al que vos le digas te pusiste relleno en el pecho y se me bajo a la panza se te va a reír mi amor, porque es imposible que se te baje a la panza, porque como te digo está pegado a la costilla y al músculo está pegado la piel y el tejido conectivo está pegado desde el borde de tu pecho hasta el ombligo está pegado, así que impenetrable eso, por ahí no va a pasar ningún líquido”, respondió la acusada a la paciente.

Los jueces consideraron que dicha afirmación confirmó la conducta dolosa de la imputada. Tenía un nivel de instrucción que le permitía conocer la consecuencia de sus actos y no hizo nada para evitar las lesiones gravísimas que sufrió la paciente.