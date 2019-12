La Justicia archivó la denuncia contra Axel por abuso sexual debido a falta de pruebas

Compartir

Linkedin Print

A poco más de dos meses de haberse presentado la acusación en la Justicia de Catriel, Río Negro, la fiscalía de Cipoletti dictaminó ayer que se archive la causa iniciada contra el cantante Axel por abuso sexual simple, según informó el diario Río Negro. Lo había denunciado una joven por un episodio que, según su testimonio, había tenido lugar en marzo de 2017 durante la visita del músico a dicha ciudad, con motivo de la Fiesta Nacional del Petróleo.

Si bien sus abogados habían presentado “una lista de testigos” que avalaban su imputación, fue justamente la falta de testimonios la que hizo caer la causa, pese a que el abogado José D’Antona había declarado que “se contactaron cinco personas que podrían ir a declarar”. Pero además, los resultados de la pericia psicológica realizada a la presunta víctima no permitieron avalar su acusación. Axel no llegó a prestar declaración ante la Justicia; tampoco estaba obligado a hacerlo.

En el caso de que aparezcan pruebas que avalen la denuncia, la causa podría ser reabierta ya que no se dictaminó el cierre sino su archivo. Al respecto, D’Antona le adelantó a Teleshow que este jueves apelará la medida y presentará nuevas pruebas para que se continúe investigando el hecho.

El 10 de marzo de este año fue la última vez que Axel se había presentado en Catriel, en la Fiesta Nacional de la Actividad Física. Varios meses después, a mediados de septiembre, el cantante se vio envuelto en una polémica por un móvil en vivo desde España en el cual se observa cómo Tini Stoessel le quita la mano de su hombro, con visible incomodidad.

Si bien el músico habló entonces de un “malentendido” con su colega, aquel episodio –que generó una gran repercusión en las redes y una polémica mediática– motivó una acusación pública de la periodista Paula Galloni. “Se me tiró encima, me quiso dar un beso, yo me hice para atrás, y lo empujé”, contó la periodista sobre lo que habría ocurrido en una reportaje que le hizo 12 años atrás.

Al parecer estos dos episodios motivaron a una joven de Río Negro a realizar su denuncia en la Justicia, el 16 de octubre. Poco días después, Axel canceló –sin mayores explicaciones– su presentación en la XVIII Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol, en Bell Ville, Córdoba. El 11 de noviembre el creador de “Celebra la vida” se presentó por primera vez después de la acusación por abuso sexual. “Esta noche es muy especial para mí, por muchísimas razones”, dijo al abrir el show en la 29ª Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo, Entre Ríos.

“Como ustedes bien saben, mi familia, mi equipo y principalmente yo tuvimos que vivir un momento muy triste y sumamente duro, doloroso –agregó–. Estamos contando los minutos para que toda la verdad salga a la luz, y tenemos plena confianza en la Justicia y en sus tiempos para que la verdad prevalezca. Y cuando sea así, sabremos que en la unión esta la fuerza, pero en la unión que busca la verdad y la justicia verdadera”. Y dijo a modo de conclusión, y antes de entonar “Afinidad»: «Voy a dar el concierto más importante en mis 20 años de carrera”.

Aquel día, las horas previas al recital fueron de tensión: circuló en las redes y los grupos de WhastApp una foto de Axel con la leyenda “abusador», y un comunicado de la agrupación Despertar Feminista, titulado “El municipio de Crespo legitima abusadores”, y repudiando su presencia.