La Justicia argentina congela activos de Hayden Davis

El juez federal a cargo del “caso $LIBRA” en la Argentina, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó congelar bienes muebles e inmuebles y activos financieros del “empresario” estadounidense Hayden Davis y de dos operadores de criptoactivos sospechados de manejar una “cueva financiera” en el mundo cripto.

La medida cautelar de “prohibición de innovar” es por tiempo indefinido y alcanza al colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco y al argentino Orlando Rodolfo Mellino, quienes figuran como titulares de billeteras virtuales que registran movimientos bajo la lupa judicial.

La resolución cautelar se basó en el pedido del fiscal federal Eduardo Taiano y se sustenta en un informe técnico de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal. Firmado por sus titulares, María Fernanda Bergalli y María del Carmen Chena, el informe recomendó avanzar contra Davis, Rodríguez Blanco y Mellino para preservar bienes que podrían constituir el producto del presunto fraude a cientos de inversores, estimado entre los 100 y 120 millones de dólares.

Martínez de Giorgi accedió al requerimiento tras concluir que se cumplían los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, por el riesgo de que los investigados dispusieran de los activos digitales bajo sospecha antes de que se resolviera la causa, impidiendo, de ese modo, la consolidación del producto del delito.