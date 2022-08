La Justicia avaló a la UNaF en el conflicto con la JEP

Compartir

En el día de ayer, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia se expidió respecto a la denuncia contra la Universidad Nacional de Formosa en el marco de las elecciones del año pasado, donde debido la crisis instaurada, el rector Augusto Parmetler por Resolución decidió la nulidad de la Junta Electoral Permanente (JEP) y llamó a elecciones. De esta manera la justicia avaló lo realizado en ese momentos por las autoridades de la Casa de Altos Estudios y rechazó el recurso directo y su ampliación interpuestos en fecha 15/09/2021 y 21/09/2021 respectivamente.

Entre sus fundamentos se destaca la invalidez absoluta de las resoluciones de la JEP removida posteriores a la notificación de la Resolución Ad Referéndum 747/21. Especialmente, puso de relieve la invalidez de las proclamaciones efectuadas por la JEP removida (Miguel Ángel Ferreyra, Ing. Domingo Bogado y Prof. Patricia Noemí López) identificadas falsamente como Resoluciones 208/21 y 209/21.

Otra de las cuestiones que se resalta en el fallo es el cronograma de elecciones que fue «corrido» por la JEP ya que el mismo debe ser respetado, y por ende se entiende que «la Resolución N° 747/21 en crisis vino a poner un límite al obrar de la JEP, disponiendo la remoción de sus integrantes y designando nuevos miembros en su reemplazo».

Asimismo, se fundamenta que el Máximo Tribunal de la Nación tiene dicho que las Universidades deben disponer de las potestades necesarias para llevar a cabo su gestión respetando su contenido esencial, constituido básicamente por todos los elementos necesarios que hacen al aseguramiento de la libertad académica y la libertad de cátedra. Sin embargo, la facultad de dictar sus normas de funcionamiento interno, en particular aquéllas que se vinculan al modo de administrar sus fondos, no puede en modo alguno convertirse en un obstáculo al ejercicio de las potestades que la Constitución confiere al Congreso para adoptar medidas que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados internacionales, por ende, se deja en claro que las Resoluciones del Rector de la UNAF N° 746/21, 747/21, 757/21 y 774/21 «son actos administrativos válidos, fundados, motivados, sustentados en los hechos, antecedentes, pruebas y en el derecho vigente y que, además, gozan de la presunción de legalidad y ejecutoriedad inherente a todo Acto Administrativo conforme lo normado en el art. 12 de la Ley N° 19.549».

Finalmente, la Cámara descartó que todo lo desarrollado por parte de la UNaF no implicó un «obrar arbitrario» como denunciaron las partes, sino que cada accionar estuvo amparado por la ley.

